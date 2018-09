Mykologové pozvali veřejnost na dvanáctý ročník výstavy hub

Lesy kolem Salaše jsou proslulé bohatstvím hub. Rok co rok se do nich v čase houbových žní sjíždějí lidé z různých koutů Zlínského kraje. Jinak tomu není od poloviny letošního září, kdy začala ta pravá houbařská sezona.

„Od konce letošního května ale houby v lesích Chřibů nerostly. Vypadalo to tak, že ani nebudeme moct uspořádat 12. ročník výstavy jedlých, nejedlých i jedovatých hub. Počasí se ale umoudřilo, zapršelo a houby začaly růst jako o závod. Ten, kdo se vypravil do lesa za Salaší, nemohl přijít domů s prázdným košíkem,“ okomentovala letošní houbařské poměry v Chřibech předsedkyně Mykologického klubu Salaš Alena Filípková. Podotkla, že poté, co začaly houby růst, nebylo v obci kde zaparkovat. Houfy lidí mířily za houbami. A jinak tomu nebylo ani o víkendu, kdy se v salašském sportovním areálu uskutečnila výstava hub z darů chřibských lesů.

Široká veřejnost si mohla na výstavě prohlédnout pestrý mix hub pouze z chřibských lesů 280 druhů hub, což je o 24 odrůd hub víc, než byl loňský rekord. „Členové našeho klubu nemuseli za houbami vyjíždět do různých koutů Moravy, aby se jimi mohli na výstavě pochlubit,“ prohlásila Alena Filípková.

Nadšení z výstavy neskrývali přední čeští mykologové Jan Wipler z Hradce Králové a Libor Tmej z Choceňska, který byl na salašské výstavě už popáté. „Letošní houbařskou sezonu hodnotím negativně. Houby dlouho nerostly. Na výstavě mě proto překvapil rekordní počet vzorků hub, které se salašským mykologům podařilo nashromáždit,“ vysekl Salašanům poklonu Libor Tmej. Mile byl nadšený vystavenými raritami, jako je muchomůrka císařská, hřib královský, borový, bronzový, mnohokrčka dírkovaná a vzácná hlíva olivová, které ve dne světélkují lupeny.

Na své si při šli na výstavě gurmáni. Ti mohli ochutnat majstrštyky Aleny Filípkové, před čtyřmi lety vítězka jedné televizní soutěže ve vaření. K ochutnání byly grilované brambory s houbami, houbové rohlíčky a sekaná, houbová paštika, houbový guláš a polévka. Zvláštností byla bezlepková a bezmasá dýňová kaše s dušenými klouzky.