Je známo, že v Míkovicích se zpívalo odedávna, možná víc, než v okolních dědinách. Při práci, při událostech veselých i smutných, v hospodě nebo třeba na mostku v dědině. Ve dne, v noci i k ránu…

Mužský sbor z Míkovic na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. | Foto: Miroslav Potyka

Zpívali svobodní chlapci, mladí ženáči i pořádní chlapi, co už něco zažili. A tak je to tady pořád. Proto nebyl problém ustavit regulerní mužský pěvecký sbor. Určitým impulzem byl vznik cimbálové muziky Burčáci i folklorního souboru Míkovjan ve druhé polovině 60. let minulého století. Jejich společného vystoupení koncem roku 1970 se zúčastnil i mužský sbor a byl takto oficiálně ustaven.