Mužský pěvecký sbor ve Lhotě slavil dvacáté výročí

V Ostrožské Lhotě se slavilo. Ze sálu na Obecním bylo v sobotním podvečeru slyšet slovácké písničky v podání několika mužských pěveckých sborů. Abychom byli přesní, tak zpěváci ze Lhoty slavili. Mužský pěvecký sbor má za sebou dvacet let aktivní činnosti, ale pojďme pěkně od začátku.

Bylo to v září před dvaceti lety. Známý kapelník, lhotské dechovky Rozmarýnka, František Žajdlík, svolal na první schůzku do obecního sálu chlapi, které bavila lidová písnička a slovácký folklór. Organizačně mu tehdy vypomáhal Antonín Vaněček. Tvořil se repertoár, sháněly se kroje, zkoušelo se.

„Na první zkoušku přišlo tak pětadvacet až třicet chlapů. Začalo se nacvičovat na vánoční zpívání. Tam jsem bohužel nebyl, protože mně onemocněla mamka,“ vzpomíná jeden ze zákládajících členů, který je ve sboru až do dnešních dnů, Bohuš Dominik.

„Na počátku bylo slovo, to slovo bylo od chlapů, k jejichž životu zpěv patří. To slovo bylo, že zkusí zpívat společně. Bylo to dobré slovo,“ řekl mimo jiné v úvodní řeči organizační vedoucí sboru Václav Hájek.

Gratulovat do Lhoty přišli - Mužský pěvecký sbor z Hluku, Krasavci z Ostrožské Nové Vsi, Tetky z Uherského Ostrohu, Děvčice z místního sboru Háječek. K tanci a poslechu hrála vyhlášená cimbálovka Stanislava Gabriela mladšího z Babic. Vystoupil také Stanislav Gabriel starší.

Gratulovat sboru přišel také nový starosta Lhoty Roman Tuháček.

„Jsem rád, že jsem mohl mezi vás zavítat na tak krásnou a výjimečnou událost. Chlapi nás provází svým krásným zpěvem na spoustě akcí a spoustu akcí také sami pořádají. At se vám daří svým zpěvem a dobrou náladou stmelovat lidi a vnést poklid a pohodu do dnešní uspěchané doby. Děkuji a do budoucna vám přeji, ať se vám stálé daří jako doposud,“ řekl na slavnostním večeru první muž lhotské radnice a předal sboru jako obecní dar několik lahví vína.

Na to okamžitě reagoval umělecký šéf sboru. „Děkujeme starostovi. Myslím, že tolik pití si ani nezasloužíme, ale pánbů zaplať za to. Snad sa najdů nějaké finanční prostředky v obecním rozpočtu na mužský sbor, tak, jak sa našli doteďka,“ vyslovil přání Petr Radoch.

Během večera dostal ocenění zakládající a nejstarší člen sboru Zdeněk Křivák. Celých dvacet let ve sboru vydrželi ještě Bohuš Dominik, Staňa Kuřina, Pavel Maluš a Josef Žajdlík.

Ještě dodejme, že vůbec první vystoupení sboru bylo 19.12 1998 na předvánočním zpívání v Ostrožské Lhotě.