Mužskému sboru z Nedakonic gratulovali zpěváci v kiltech i svůdné Afričanky

Třicet let - doba krátká nebo dlouhá? Třicet let nedakonického mužského pěveckého sboru - co se podařilo? Mikulášské zpívání – co k jeho pořádání mužský sbor před 17 lety přivedlo. Několik otázek, spousta odpovědí, která zazněla v tříhodinovém Mikulášském zpívání, které v sobotu znělo kulturním stánkem v Nedakonicích.

Už sám zvuk ženských a mužských hlasů byl nenapodobitelnou ingrediencí sborové kuchyně, v níž jako šéfkuchař vládl ostřílený moderátor Jiří Schneider. O vybranou tříhodinovou pěveckou i muzikantkou hostinu, plnou gratulací, dárků, úsměvů, ale i o estetický požitek posluchačů se zasloužily ženské sbory Drmolice z Polešovic, spytihněvské Babčice a domácí polešovické Srnky, které loni v prosinci, v čase tradičního Mikulášského zpívání, oslavily pořadem Pod peřinou desáté výročí od svého založení. Bohatou mikulášskou hostinu s oslavou třicetin nedakonického mužského sboru rozkošatily písničkami krojované mužské pěvecké ansámbly z Míkovic, Nedakonic, Moravské Nové Vsi. To pěvci z Folklorního studia Buchlovice připochodovali do sálu v kiltech, vedeni bubeníkem. Ten spolu s gajdošem a houslistou doprovázel písničky v podání pěvců ve skotských kiltech. Zda byli pod nimi naostro, s tím se nepochlubili. ČTĚTE TAKÉ: Turistika na Slovácku se o svou budoucnost bát nemusí Závěrečným překvapením pro jubilující pěvce byl ostřejší háv i rytmus členek ženského sboru Srnky z Nedakonic alias Afričanky. Ty jako dar přivezly z jednoho nejmenovaného afrického státu jubilantům cestovní kufr správného Moraváka. K přání uvitého z písniček, přidal každý z účinkujících sborů tomu jubilujícímu ještě hodnotný dar věcný. Zahanbit se nedal ani nedakonický starosta. „Velice obdivuji úžasný elán jubilujícího mužského sboru, jehož uměleckým šéfem je Vladan Nejezchleba a vedoucím je Miroslav Černý. Ten před třiceti roky spolu s Pavlem Andrýskem, v den svátku Mikuláše, pěvecký sbor založili. Věřím, že elán a nadšení prvních 30 let sboru vydrží v celém 21. století,“ řekl upřímně první muž obce Jaromír Klečka. Krev v publiku rozproudila při Mikulášském zpívání i po něm cimbálová muzika Vinár. „Bylo to báječné setkání, s báječnými písničkami i blahopřáními k třicetinám nedakonického mužského sboru. Stálo za to oslavit jeho 30. jubileum, ale také si mikulášsky zazpívat,“ nechaly se slyšet členky sboru Srnky Nedakonice. ČTĚTE TAKÉ: Adventní večer Marie Zelené: lidé obdivovali šaty pro Prahu, Bratislavu i Tatry

Autor: Zdeněk Skalička