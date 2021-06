„Kromě Jiřího Pavlici, kterého doprovodil jeho kolega z Hradišťanu Josef Fojta, zahráli a zazpívali Eliška Lajdová, Kamila Polonyiová a Honza Grebík. Ten ve spolupráci s pořadateli festivalu Slovácké léto už vloni složil píseň pro první linii Zničehonic,“ informovala o akci Petra Kučerová z Mysli Jinak.

Smyslem koncertu bylo podle ní nejen poděkovat zdravotníkům za jejich nasazení v posledním roce, ale taky sjednotit region, vyjádřit soudržnost a inspirovat ostatní v konání dobrých skutků.

„Chtěl bych jménem svým a jménem vedení Uherskohradišťské nemocnice moc poděkovat za tuto krásnou akci, kterou si naši zdravotníci a všichni, kteří se podíleli na zvládnutí koronavirové pandemie, zaslouží. Velké poděkování také patří všem umělcům, moc si jejich účasti zde vážíme,“ uvedl předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Pozvání na akci přijal i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Když jsme přišli do vedení kraje, řešili jsme složité situace spojené s covidem. U Uherskohradišťské nemocnice jsme věděli, že v jejím vedení máme jistotu. Mám jenom slova díků a uznání za to, jak se se vším vypořádali, protože v mnoha případech už jsme jim pomoct nemohli a museli si se vším poradit sami. Děkuji celé nemocnici, za to, jak tu situaci zvládla. A děkuji za dnešní krásnou akci,“ řekl hejtman.

Záznam koncertu je podle slov Marka Pochylého z Mysli Jinak od 4. června k dispozici, a to pro zaměstnance Uherskohradišťské nemocnice zdarma a pro veřejnost za 100, 250, 500 nebo 1 000 korun. „Výtěžek poputuje na podporu Uherskohradišťské nemocnice,“ doplnil Marek Pochylý.