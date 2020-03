„Po příjezdu na místo policisté zjistili, že se v autě nachází starší muž. Měl problémy s komunikací a koordinací pohybu. Hlídka pojala podezření, že tento stav nesouvisí s nehodou, ale spíše s jeho zdravotním stavem. Zavolala proto rychlou záchrannou službu,“ popisuje událost mluvčí policistů Simona Kyšnerová.

V ten okamžik ale senior zkolaboval. Přestal dýchat a zastavilo se mu srdce. Bezvládného muže policisté vytáhli z vozu.

„Rozhodovaly minuty, protože v sázce byl lidský život,“ přiznává Veronika Dostálová.

Nápomocen jim byl řidič kolemjedoucího auta Lukáš Kašný. Hned poté, začala hlídka muže oživovat.

„Vítězslav masíroval jeho srdce a Veronika mu zaklonila hlavu a kontrolovala vitální funkce, zatím co Lukáš Kašný komunikoval s operátorkou rychlé záchranné služby. Za necelých pět minut muži srdce naskočilo a on začal dýchat. Krátce poté dorazili záchranáři, kteří si ho převzali do své péče,“ upřesňuje Simona Kyšnerová.

Díky včasnému a rozhodnému jednání tak dvojice policistů zachránila život osmdesátiletému řidiči.

„Jsem vystudovaný muzikant a učitel hudby, vždy jsem ale chtěl být policistou. Jsem rád, že jsem mohl pomoct při záchraně života, protože právě tento skutek mě utvrdil v tom, že mé rozhodnutí stát se policistou bylo správné,“ říká Vítězslav Klabačka.