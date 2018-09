Muzeum v Bystřici pod Lopeníkem se stalo Lidovou stavbou roku 2018

Lidovou stavbou roku 2018 ve Zlínském kraji vyhlásili v pátek 21. září Dům č. p. 77 včetně stodoly, sloužící jako obecní muzeum v Bystřici pod Lopeníkem.

Toto ocenění, které kraj již od roku 2008 uděluje za příkladnou obnovu stavby lidové architektury, v prostorách krajského muzea společně s finanční odměnou 50 tisíc korun převzal od hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka starosta obce Bystřice pod Lopeníkem Martin Gavenda.

„Chtěli jsme, aby muzeum, které v opravených prostorách vznikne, bylo živé. Aby tam chodily naše děti ze školy a připravovaly tam Vánoce, Velikonoce, pletly tatary… A to se nám povedlo. Stodolu využíváme i k výstavám či k prezentacím našich šikovných lidí, kteří něco vytvářejí,“ uvedl Martin Gavenda. Dům č. p. 77 společně se stodolou a přilehlými pozemky zakoupila obec Bystřice pod Lopeníkem v roce 2015 od soukromého vlastníka, citlivě oba objekty zrekonstruovala a vybudovala tam obecní muzeum, ve kterém se občané, místní spolky i návštěvníci obce setkávají na kulturních a společenských akcích.

„Všichni víme, že je daleko jednodušší a levnější něco zbourat a postavit nově než se pustit do opravy starého. Přiznejme si ale, že atmosféra starých stavení, které se podaří opravit tak, že vypadají jako původní, to je něco, čeho téměř nikdy nedosáhneme, když postavíme něco nového. Je to proto, že atmosféru netvoří jen vůně starých krovů a trámů, ale také historie, která je zde vepsána,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

V předchozích letech Zlínský kraj ocenil Vinohradnickou búdu ve Veletinách, Usedlost č. p. 6 v Komni, Soubor staveb usedlosti č. p. 18 zvané Šenk v Karolince, Vinohradnickou stavbu ve Veletinách – Staré Hoře, Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné, Venkovskou usedlost č. p. 37 ve Zlámanci, Domek č. p. 256 v ulici Říčanské ve Vizovicích, Usedlost č. p. 115 ve Vlachovicích a Usedlost č. p. 210 v Šumicích.