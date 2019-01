Uherské Hradiště – Zabavit malé i velké během pololetních prázdnin se rozhodlo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Na pátek připravilo dva bloky tvořivých dílen pojmenované Dílničky pro levé ručičky.

Děti ale i jejich rodiče nebo prarodiče si mohli v budově ve Smetanových sadech vyzkoušet drátkování, malování na sklo a keramiku nebo quilling. Posledně jmenovanému se říká také papírový filigrán je to výtvarné umění, jehož hlavním materiálem jsou papírové proužky. Ty se stáčí quillingovým perem do spirálek a pomocí prstů formují do různých tvarů. Děti si v hradišťském muzeu vytvářely přáníčka pro rodiče.

„Na drátkování jsme vytvořili šablony, i když by se měl drát tvarovat v rukou. Takto je to ale pro děti lepší," nechal se slyšet Petr Novotný ze Slováckého muzea. To připravilo program i pro jarní prázdniny, které v pondělí začínají. Zájemci se tam budou učit různé deskové hry.

„Ty si nejprve vyrobíme a pak se budeme učit hrát," řekl Petr Novotný.