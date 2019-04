„Láhev ukládáme do našeho archivu, který nazval bývalý starosta Vlčnova Jan Pijáček archivem chuťového poselství budoucím generacím,“ řekl ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

V proskleném trezoru v podlaze Muzea pálenic jsou podle něj nejlepší vzorky slivovice ze Slovácka.

„Tento archiv je takové naše paměťové úložiště. Je v něm jak nejstarší vzorek Vlčnova pocházející z roku 1914, nejlepší horňácká slivovice od Antonína Vrby i šampioni ze čtyř superkoštů slivovice, z nichž ten poslední, čtvrtý ročník, se konal v závěru loňského roku,“ upřesnil Ivo Frolec.

V pořadí 4. slovácký košt slivovice se uskutečnil 10. listopadu 2018 a vítěznou pálenku z durancií ročník 2015 dodal Josef Niesner ze Salaše.

„Vítězný vzorek durancie 2015 pochází z panenské úrody mého nového sadu na Salaši. Všechny vysázené stromy v tomto sadu jsou produktem mých generačních stromů. S lítostí však musím konstatovat, že i tyto generační stromy začínají podléhat neúprosnému zubu času,“ svěřil se Niesner, kterému se po dvou letech podařilo se svým novým vzorkem zvítězit podruhé.

A jak jeho pálenka chutná?

„Nejprve při jejím pití pocítíte jemné ovocné tóny, které postupně přechází v marmeládový, až marmeládově-medový buket s podporou jemných mandlí. Požitím již velmi malého množství tohoto destilátu dojde zcela určitě v první fázi k asociaci na šťavnatost zralé sladké durancie,“ charakterizoval Niesner svoji královnu, jak vzorek nazývá.

Rok 2018 po dvou letech pěstitelům přál nejen co do množství, ale také kvality úrody. V jaké kondici vzorky jsou, naznačuje jeden košt za druhým. A vypadá to, že ročník bude velmi kvalitní. Niesner si již dnes myslí, že půjde o posunutí laťky opět o něco výš.

„Ve zmíněném sadu byly sklizeny durancie, na přelomu měsíců 10 a 11, jejichž cukerná hodnota dosahovala hodnoty neuvěřitelných 27 %. Vytvořil jsem destilát, který, viděno mou optikou, posunul hranice organoleptiky opět na nový level,“ poznamenal Niesner.

„To, že také moje dva vzorky slivovice reprezentují v tomto archívu náš region je pro mě obrovská pocta, výjimečná záležitost a velice si toho vážím,“ dodal Salašan.

Muzeum je otevřeno od dubna do října ve všední dny po předchozím objednání, o víkendech vždy v odpoledních hodinách bez nutnosti objednání.

„Můžete se zde zastavit ale také na Velikonoční pondělí 22. 4., kdy bude otevřeno v době od 13.00 do 17.00 hodin. Více informací na www.slovackemuzeum.cz. Budete srdečně vítáni,“ uvedla za Slovácké muzeum Marta Kondrová.