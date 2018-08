Muzea skrývají poklady. I pálenici z pračky

Pálenice vyrobená z pračky, replika bytu z padesátých let nebo třeba hasičská stříkačka z roku 1896. Nejen tyto zajímavosti si můžou zájemci prohlédnout v regionálních muzeích.

Zdejší obyvatelé se tam zasazují o udržování povědomí života místních občanů v minulosti, tamního umění či třeba starodávných pověstí. Mezi takováto muzea lze mimo jiné zařadit také oblastní unikát v podobě vlčnovského Muzea lidových pálenic. Když přijde na pálení kořalky, lidé ze Slovácka byli vždy vynalézaví. Tato skutečnost dala v roce 2010 vzniknout vlčnovskému muzeu.

„Máme zde destilační kotle i chladiče z barelů a ze sudů. Zajímavé jsou i kuriozity v podobě repliky stolní pálenice, pálenice z pračky nebo třeba zařízení ze zavařovacích hrnců,“ prozradila etnografka Slováckého muzea Marta Kondrová, která expozici vytvářela. Netradiční muzeum se letos rozrostlo také o nejmenší funkční pálenici u nás.

Další regionální muzeum se nachází v Bojkovicích, kde je nejnavštěvovanější expozicí byt z 50. let 20. století. „Myslím, že vysoký zájem o tuto expozici pramení především z toho, že si příchozí při jeho návštěvě vzpomenou na svá dětská léta u babičky,“ uvedla Eva Hamrlíková z bojkovického muzea.

Nedaleko od Bojkovic leží také další unikátní muzeum. V Komni jej věnovali dříve běžnému, dnes však již zapomenutému řemeslu zvěroklestičství. „Lidé se zde scházejí u různých příležitostí a já jim povídám, jak vypadalo toto řemeslo a jak lidé dříve žili,“ poznamenala Miroslava Šašinková z Komně.

Mezi živá muzea se pak rovněž řadí muzeum nacházející se v Bystřici pod Lopeníkem. „Aktuálně nám do muzea zapůjčili místní hasiči stříkačku z roku 1896. Snažíme se o to, aby domek ožil, podporujeme regionální literaturu a charakteristické prvky této oblasti. Chystáme i výstavu dětských kočárků, besedu se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou či s držitelem ceny Magnesia Litera Pavlem Göblem,“ okomentoval aktivity muzea správce Libor Velan. To svou činnost zahájilo teprve před dvěma roky v domku z roku 1840, který je považován za nejstarší obydlí v obci.

Mimo zmíněná muzea existuje v této lokalitě nespočet dalších zajímavých muzeí, která stojí za to navštívit.

Muzeum ve věži

Místo: Hluk

Otevírací doba: červenec srpen, sone 14.00 18.00

Archeologické muzeum

Místo: Ostrožská Lhota

Otevírací doba: po předchozí domluvě

Rolnický dům a hospodářství

Místo: Vlčnov

Otevírací doba: po předchozí domluvě

Muzeum Na Mlýně

Místo: Dolní Němčí

Otevírací doba: po předchozí domluvě

Muzeum Jana Amose Komenského

Místo: Uherský Brod

Otevírací doba: celoročně vyjma svátků, útne 9.0012.00, 12.4516.45

Šumické muzeum

Místo: Šumice

Otevírací doba: po předchozí domluvě

Autorka: KATEŘINA VEČEŘOVÁ