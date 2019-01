Uherské Hradiště – Nepříjemný zážitek má za sebou několik desítek návštěvníků hradišťského Kina Hvězda, kteří přišli zhlédnout horor Návrat do Silent Hill. Nechvalným „hrdinou" představení se stal muž, který přišel do kina s motorovou pilou v ruce a maskou na obličeji.

Muž s maskou na tváři a motorovou pilou v ruce se o víkendu v hradišťském kině Hvězda postaral o zážitek, na jaký hned tak diváci sobotního představení nezapomenou. Své zděšení z člověka, který se s nebezpečným nástrojem určeným pro řezání dřeva dostal až do kinosálu, popisuje na internetových stránkách kina Hvězda například Hradišťanka Iveta Bednářová.

Právě její dceru a několik dalších návštěvníků tam totiž nepříjemná zkušenost potkala. „Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby tam nebyl vpuštěn mladík v masce a s motorovou pilou. Nebyl ani vyveden ani nějak řešen jako přestupek, nebo je u Vás v kině něco takového normální?" píše kromě jiného na webu kina Hvězda Iveta Bednářová. Tu prostřednictvím e-mailu kontaktoval také redaktor Slováckého deníku a ona mu své psané vyjádření potvrdila. Iveta Bednářová na diskusním fóru kina Hvězda poznamenala, že muž pilu nastartoval při vstupu do budovy kina. Někteří návštěvníci pak měli zburcovat zaměstnance kina, a ti podivnému hostu údajně pilu odebrali. Přímí svědci však událost nechtěli komentovat s odůvodněním, že je pro ně vzpomínka na sobotní zážitek stále traumatizující.

„Tu pilu nastartoval před sálem, pak ji ale vypnul, a nějak se s ní dostal dovnitř. Jeden z diváků pak šel za pokladní a postěžoval si, že v kině sedí skupinka asi šesti kluků s pilou a někteří z nich mají i masky. Pokladní pak přišla do sálu a nahlas se zeptala, kdo tam přinesl pilu. Jeden z návštěvníků pak na ty lidi ukázal," poznamenal svědek nejapného žertu, který však požádal o zachování anonymity. Pokladní pak pilu vynesla z kinosálu. Povedená skupinka tam ale zůstala.

„O tom zážitku jsem mluvil asi s desíti lidmi a všichni jsme se shodli, že nám to úplně zkazilo celé představení. Nikdo totiž netušil, co jsou ti v maskách zač a zda nejde o vyšinuté osoby a co ještě chystají," poznamenal návštěvník filmového představení. Ten však nedokázal upřesnit počet lidí v maskách ani to, kdy skupina výtečníků z kina odešla a kdo z nich pilu do kina vlastně přinesl.

Ředitel Městských kin Uherské Hradiště Josef Korvas v současné době zjišťuje podrobnosti události. „Zatím se vyjádření některých zaměstnanců kina různí. Prozatím je nejpravděpodobnější verzí, že mladík pilu nastartoval na schodech před kinem. Domnívám se, že naši pracovníci měli přivolat policii. Nosit do kina zbraně či rušivé předměty a přístroje není přípustné za žádných okolností," sdělil Josef Korvas s tím, že bližší informace sdělí hned, jakmile ověří všechna tvrzení přímých svědků. Představení se podle informací ředitele kina účastnilo 86 diváků při kapacitě sálu 348 míst.

Ještě toho dne zadrželi policisté v ulicích Uherského Hradiště dvaadvacetiletého muže s nastartovanou motorovou pilou, když se procházel spolu s partou kamarádů. „Měl na sobě montérky a masku. Tvrdil, že jde z kina, kde se díval na horor a pilu prý nastartoval z recese. Svým chováním budil veřejné pohoršení, a proto mu policejní hlídka udělila pokutu pět set korun. Alkohol u něj nebyl zjištěn," popsala událost mluvčí hradišťské policie Milena Šabatová.

Oslovení obyvatelé města jsou událostí znepokojeni. „Už je to tady jako v Americe. Děcka zřejmě blázní z podobných událostí ve světě a tak tento případ zřejmě souvisí s tím, že se někdo nechal takto bláznivě inspirovat. Není to ale vůbec originální a už vůbec ne vtipné," netají své rozhořčení Ludmila Janulíková z Uherského Hradiště.

Josef Korvas podotkl, že svým zaměstnancům připomněl, jak se mají v podobných situacích zachovat. „Chápu, že mohlo jít o žert, kdy se ti lidé možná chtěli natočit na kameru a vložit pak video na internet. Nikdo ale nemá právo brát si ostatní osoby kolem jako jakési pomyslné rukojmí svých záměrů a jednání. Zaměstnanci kina dostali ponaučení, že v podobných případech vyzvou takové osoby k odchodu, a pokud tito problémoví lidé neuposlechnou, ihned přivoláme policii. Podobná událost se už nesmí opakovat," sdělil ředitel hradišťských městských kin.