Mrazivá středeční noc, při níž na některých místech v moravských a slezských nížinách klesla teplota podle meteorologů i pod minus sedm stupňů, patrně již nyní opět zmařila úsilí pěstitelů meruněk. Podle výzkumníků je kritická teplota, při níž je poškozeno ve fázi plného kvetení 90 procent květů, minus 4,4 stupně.

Oheň v sudu mezi kvetoucími meruňkami v sadech společnosti Lukrom plus, 9. března 2023, Buchlovice, Uherskohradišťsko. | Foto: ČTK

Sedm stupňů už je "tutovka", řekl ČTK bioklimatolog z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - Czechglobe Zdeněk Žalud.

"Dnes ještě nikdo nic nepozná, ale když mráz poškodí pletiva, květ začne pomalu šednout až zčerná. Za tři až čtyři dny bude jasno," řekl Žalud. Pro ty pěstitele, kterým se lokálně kritické mrazy vyhnuly, ale starosti nekončí. Už příští týden totiž hrozí znovu. Podle dat z meteorologických stanic je zřejmé, že výrazně chladněji bylo na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách teploty pod nulu zdaleka tak hluboko neklesaly. Meruňky se však pěstují nejvíce na jižní Moravě. Pro sadaře tak nemělo ani smysl zapalovat mezi stromy ohně, protože teplota byla příliš nízká a finanční náklady jsou velké. Nemají přitom zdaleka jistotu, že díky tomu úrodu zachrání.

V Česku se pěstují meruňky odrůdy Velkopavlovická a jí příbuzné, což jsou rané odrůdy s brzkým květem. A vzhledem k tomu, že zimy jsou v Česku čím dál teplejší a jaro přichází dřív, tak stromy čím dál dříve vykvétají. Riziko nočních mrazů zůstává na stejné úrovni, a tak je čím dál větší riziko, že mrazy květ či malé plůdky zničí. Přijít mohou mrazy až zhruba do poloviny května.

"V poslední dekádě řešila Česká pojišťovna škody způsobené mrazy sedmkrát osmkrát, zatímco v předchozích dekádách tak dvakrát za deset let," poznamenal Žalud.

Od roku 1961 do roku 2020 se v Lednici na Břeclavsku posunulo kvetení meruněk průměrně o 12 dnů dopředu.

"A do roku 2050 očekáváme, že se posune o další dva týdny," řekl Žalud.

Pěstování raných odrůd meruněk se tak stává čím dál větším rizikem a někteří sadaři už naznačili, že další sady vysazovat nebudou a budou se rozhodovat, jak lze postupovat dál.

"Existují i výrazně pozdnější odrůdy, například kanadská meruňka. Ale začít pěstovat jiné odrůdy není tak snadné. Sad začne plodit za čtyři až pět let. A také je otázka, kdo to bude chtít dělat," uvedl Žalud.

I když meruňky nejsou tak problémová komodita jako jablka.

"Nejde jen o agrometeorologické podmínky, ale i o ekonomické. České sady tvoří především jabloně, ale když se zavřela cesta do Ruska, Poláci namířili jablka do Evropy," připomněl Žalud.

Mnozí pěstitelé si tak spočítali, že za dané situace se jim jablka pěstovat nevyplatí a část sadů odstranili.

Kvůli mrazu hořely v sadech u Buchlovic ohně, mají zachránit kvetoucí meruňky

V sadech společnosti Lukrom plus u Buchlovic na Uherskohradišťsku hořely v noci na dnešek a ráno ohně. Pěstitelé se jejich prostřednictvím snaží ochránit kvetoucí meruňky před mrazem. Zdali se díky zvyšování teploty mezi ovocnými stromy podaří zachránit letošní úrodu, bude jasné v příštích dnech, řekl ČTK dnes ráno vedoucí sadů Jaromír Tabarka. Další ovocné stromy v regionu většinou ještě nerozkvetly.

Meruňky rostou v sadech na čtyřech hektarech, z toho plodící stromy na jednom hektaru. Kvést začaly ve druhé polovině minulého týdne. K ohřívání vzduchu mezi meruňkami využili sadaři 60 sudů s hořícím dřevem nebo štěpkou.

"My jsme si už předtopili včera (v úterý), abychom měli v bečkách žhavé uhlíky. Pak už tam jen naházíme dřevo. Večer, jak šla teplota dolů, tak jsme přikládali," uvedl Tabarka.

Pracovníci sadů podle něj začali do sudů přikládat v úterý kolem 23:00, tedy poté, co u Buchlovic začalo mrznout.

"Uvidíme, jaký bude efekt, protože teď tady je minus pět stupňů. Velký optimismus ale nemám, teplota klesla moc nízko. Udělali jsme pro to, co jsme mohli. Za pár dní, jakmile uděláme kontrolu květů, se uvidí, jak to bude vypadat," řekl dnes po 06:00 vedoucí sadů.

V Buchlovicích podle něj mrzlo také v noci na úterý. Teploty však neklesly tak nízko jako dnes a květy meruněk se proto podle Tabarky nepoškodily. Zatápět při jarních mrazech v sudech a ohřívat tak vzduch mezi meruňkami zkoušeli v sadech i v předchozích letech. Tehdy se metoda osvědčila a alespoň část úrody se vždy podařilo zachránit.

"Teploty ale byly tak do minus tří stupňů," uvedl Tabarka.

V nadcházejících dnech už by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu ve Zlínském kraji mrznout nemělo. V noci na čtvrtek očekávají meteorologové nejnižší teploty mezi čtyřmi až jedním stupněm Celsia, v noci na pátek a v noci na sobotu mezi devíti až pěti stupni Celsia.

V sadech společnosti Lukrom plus u Buchlovic letos zatím kvetou pouze meruňky. Tvoří však jen malou část ovocných stromů. Podnik v sadech pěstuje především jablka a višně. V posledních letech firma v menší míře vysazuje kromě meruněk také slivoně, hrušně, broskvoně a třešně.