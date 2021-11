Více než desítka profesionálních hasičů se zapojila do preventivní akce určené výhradně zástupcům mužské populace, která probíhá po celý listopad v Uherskohradišťské nemocnici. Cílem kampaně Movember je upozornit na důležitost prevence rakoviny varlat a prostaty a je známá díky typickému symbolu knírku.

Kampaň Movember podpořili i profesionální hasiči z Uherského Hradiště. | Foto: Lucie Sedláčková

„Naše nemocnice se do této celosvětové akce zapojila již po páté a už během prvního dne jsme z necelé stovky odběrů zachytili 14 vzorků, které spadají do tzv „šedé zóny“. To nemusí nutně znamenat vážný problém, nicméně klientům doporučujeme podstoupit urologické vyšetření nebo opakování testu za 14 dní,“ sdělila dosavadní výsledky primářka Oddělení klinické biologie Bronislava Rozhonová.