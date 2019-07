Na obecních úřadech však mohou vlát vesměs dvě varianty vlajky, žluto-červená s erbem anebo modrá s orlicí, a to kvůli sporu o to, která je ta správná. Akce se uskuteční už podesáté a podpořit ji mimo jiné hodlá drtivá většina, tedy 63 obcí okresu Uherské Hradiště, včetně šesti ze sedmi jeho měst.

„Už několik let se symbolicky hlásíme k hodnotám Velké Moravy vyvěšováním modré verze moravské vlajky, která je podle odborníků údajně ta správná a navíc barevně koresponduje se znakem Velehradu,“ řekl Deníku velehradský starosta Aleš Mergental.

Podruhé vyvěsí moravskou vlajku také v Dolním Němčí, které vloni získalo celorepublikový titul Vesnice roku.

„Jsme Moravané, tak proč se k tomu nepřihlásit. Dlouhé roky nás držel zpátky spor o to, která verze vlajky je ta správná, my jsme se přiklonili ke žluto-červené,“ uvedl starosta Dolního Němčí František Hajdůch.

Poprvé zavlaje symbol Moravy i v Buchlovicích.

„Tak jsme se v obecní radě o tom bavili a letos převážil názor, že vlajku o cyrilometodějském svátku začneme vyvěšovat také,“ prozradil místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský. Rovněž on však byl postavený před rozhodnutí, kterou variantu vlajky pořídit.

„Začal jsem se pídit tedy po tom, jak vypadá oficiální moravská vlajka a zjistil jsem, že nijak, protože neexistuje. Tak jsem objednal variantu nejrozšířenější, tedy žluto-červenou,“ dodal Bořek Žižlavský.

Jediným městem, které moravskou vlajku opět nevyvěsí je Uherské Hradiště.

„Rada města Uherské Hradiště ani v letošním roce nevyhověla žádosti spolku Moravská národní obec o vyvěšení moravské vlajky na budově městského úřadu dne 5. července při příležitosti státního svátku - Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,“ informoval místostarosta Uherského Hradiště Ivo Frolec.

Město se do této akce podle něj nezapojilo ani v minulých letech a to také z důvodů nejasností týkajících se podoby moravské vlajky. Přesto se ale metropole Slovácka hlásí k cyrilometodějské tradici.

„Nejvýraznější připomínkou jsou základy velkomoravského kostela na Výšině svatého Metoděje v Sadech, kde, podle domněnek některých archeologů, mohl být v roce 885 pohřben právě svatý Metoděj. V posledních letech jsme učinili hned několik zásadních kroků ke zvelebení této národní kulturní památky a jejího okolí. Záměr je jasný - chceme umožnit lidem, aby sem rádi chodili a přitom, aby zde byl zachován hluboký historický a kulturní odkaz této památky, dodal Frolec.

Přestože se stále vede spor o to, která ze dvou variant moravské vlajky je ta správná, iniciátoři jejího vyvěšování se stejně jako vloni i letos přiznali, že jsou rádi za vyvěšení jakékoliv z obou variant standardy.

„Hlavním smyslem je uvědomění si moravských kulturních hodnot a dědictví,“ poznamenala koordinátorka akce Za vyvěšování moravské vlajky a místopředsedkyně Moravské národní obce Lenka Holáňová.

Stále jasněji se podle předsedy Moravské národní obce Jaroslava Krábka ukazuje, že v celé kauze nejde vůbec o barvy či symboly.

„Jde o to, že si na Moravě vyvěšujeme vlastní vlajku, a to bez schválení Prahou. Jde o základní otázku, o kterou se vede spor od vzniku repu­bliky: Má Morava právo rozhodovat o svých věcech sama, nebo musí vždy o všem rozhodovat Praha? My Moravané v tom máme jasno, ale je vidět, že mnohým jen zmínka o případné možnosti návratu samosprávy na Moravu způsobuje mrtvičné stavy,“ uvedl Jaroslav Krábek.

Užívání moravské vlajky jakožto symbolu přihlášení se k jednotě a samosprávnosti Moravy nemůže být podle heraldika Vladimíra Růžka z Historického ústavu Akademie věd ČR podmíněno existencí zemského zřízení.

„Je to symbol (moravská vlajka pon. red.), kterým občanská veřejnost dává najevo svůj názor na uspořádání státu, a to jí nelze upřít. Protože v současné době Morava neexistuje jako právnická osoba, užitím vlajky symbolizující celou Moravu nedochází k žádnému právnímu konfliktu. Kdyby tato námitka měla nějakou váhu, bylo by nutné (zpětně) vyčítat českým legionářům z 1. světové války, že užívali prapory s vyšitými čtyřmi znaky Čech, Moravy, Slezska a též Slovenska, ačkoli v té době neexistoval ani státoprávní celek tří zemí České koruny, natož celek zahrnující vedle nich Slovensko,“ upřesnil Vladimír Růžek.

Obce okresu Uherské Hradiště, které potvrdily, že moravskou vlajku 5. července 2019 ve své obci vyvěsí:

Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice, Březová, Buchlovice, Částkov, Dolní Němčí, Hluk, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Komňa, Korytná, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kunovice, Lopeník, Medlovice, Modrá, Nedachlebice, Nivnice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Pašovice, Podolí, Polešovice, Popovice, Prakšice, Rudice, Salaš, Slavkov, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Stříbrnice, Stupava, Suchá Loz, Sušice, Svárov, Šumice, Topolná, Traplice, Tučapy, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezdec, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Zlámanec, Zlechov, Žítková.