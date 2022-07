Řada obcí vlajku vyvěšuje od počátku této iniciativy, trvající už 13 let, jiné se k této tradici přidali postupně a některé tuto akci nepodpoří ani letos.

„Pro Velehrad, který je symbolickým pokračovatelem Veligradu, centra Velké Moravy, je vyvěšení moravské vlajky samozřejmostí. Vždyť hlavu orlice ze státního znaku má také obec Velehrad ve svém znaku,“ řekl před časem Deníku velehradský starosta Aleš Mergental.

Podobný názor má i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Myslím, že naši historii bychom si měli připomínat. A právě vyvěšování moravské vlajky na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července je podle mého názoru vhodnou a symbolickou připomínkou bohaté historie Moravy, která je s těmito dvěma světci úzce spjata,“ nechal se slyšet Radim Holiš.

Na druhé straně některá města se vyvěsit moravskou vlajku ani letos nechystají.

„Z rozhodnutí rady města vyplynulo, že statuární město Zlín nebude moravskou vlajku u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje vyvěšovat,“ vzkázala Irena Orságová ze zlínského magistrátu.

Specifické důvody k nevyvěšování moravské vlajky mají v metropoli Slovácka.

„Město Uherské se k iniciativě vyvěšení moravské vlajky nepřipojuje. Cyrilometodějské tradici město věnuje zvýšenou pozornost jak průběžně - projekty na zvelebení národní kulturní památky na Výšině sv. Metoděje, tak také každoročně, a to pořádáním kulturních a společenských akcí na tomtéž místě, například Noc s Metodějem,“ prozradil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Přesto v Uherském Hradišti v úterý 5. července opět ozdobí moravská vlajka dům v Prostřední ulici, kde bydlí Tomáš Ježek.

„Poprvé jsem moravskou vlajku vyvěsil v roce 2020 a mám v plánu v této tradici pokračovat i letos. Pokud se k takovému kroku neodhodlá radnice, je na místě, aby se toho chopila občanská aktivita,“ řekl Tomáš Ježek.

K užívání moravské vlajky jakožto symbolu přihlášení se k jednotě a samosprávnosti Moravy, se vyjádřil také heraldik Vladimír Růžek z Historického ústavu Akademie věd ČR.

„Je to symbol (moravská vlajka pozn. red.), kterým občanská veřejnost dává najevo svůj názor na uspořádání státu, a to jí nelze upřít. Protože v současné době Morava neexistuje jako právnická osoba, užitím vlajky symbolizující celou Moravu nedochází k žádnému právnímu konfliktu. Kdyby tato námitka měla nějakou váhu, bylo by nutné (zpětně) vyčítat českým legionářům z 1. světové války, že užívali prapory s vyšitými čtyřmi znaky Čech, Moravy, Slezska a též Slovenska, ačkoli v té době neexistoval ani státoprávní celek tří zemí České koruny, natož celek zahrnující vedle nich Slovensko,“ upřesnil Vladimír Růžek před časem.

Obce zapojené do iniciativy nebo opakovaně vyvěšující moravskou vlajku

Okres Kroměříž:

Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Blazice, Bořenovice, Brusné, Cetechovice, Dřínov, Holešov, Honětice, Horní Lapač, Hoštice, Chomýž, Chropyně, Chvalčov, Chvalnov-Lísky, Jankovice, Jarohněvice, Karolín, Komárno, Koryčany, Kostelany, Kroměříž, Kurovice, Kyselovice, Loukov, Lubná, Ludslavice, Lutopecny, Martinice, Míškovice, Mrlínek, Němčice, Nítkovice, Nová Dědina, Osíčko, Pacetluky, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Podhradní Lhota, Prasklice, Prusinovice, Přílepy, Rataje, Roštění, Roštín, Rusava, Rymice, Skaštice, Slavkov pod Hostýnem, Soběsuky, Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Troubky-Zdislavice, Třebětice, Uhřice, Věžky, Vítonice, Vrbka, Zahnašovice, Zářičí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice, Žeranovice

Okres Uherské Hradiště:

Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice, Březová, Buchlovice, Částkov, Hluk, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Komňa, Korytná, Kostelany, Košíky, Kunovice, Lopeník, Medlovice, Modrá, Nedachlebice, Nivnice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Pašovice, Podolí, Polešovice, Popovice, Prakšice, Rudice, Salaš, Slavkov, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Stříbrnice, Stupava, Suchá Loz, Sušice, Svárov, Šumice, Topolná, Traplice, Tučapy, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezdec, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Zlámanec, Zlechov, Žítková

Okres Vsetín:

Branky, Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Hošťálková, Huslenky, Choryně, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice, Kladeruby, Krhová, Lačnov, Leskovec, Lešná, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Loučka, Lužná, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Pozděchov, Prlov, Pržno, Růžďka, Střelná, Střítež nad Bečvou, Študlov, Ústí, Valašské Příkazy, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Zašová, Zděchov, Zubří

Okres Zlín:

Bělov, Biskupice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březnice, Březůvky, Dešná, Dobrkovice, Dolní Lhota, (Doubravy), Drnovice, Držková, Fryšták, Halenkovice, Haluzice, Horní Lhota, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lípa, Lipová, Loučka, Lukoveček, Lutonina, Machová, Napajedla, Návojná, Neubuz, Oldřichovice, Ostrata, Otrokovice, Petrůvka, Podhradí, Podkopná Lhota, Pohořelice, Poteč, Rokytnice, Rudimov, Sehradice, Slopné, Spytihněv, Šanov, Šarovy, Štítná n.Vl., Tečovice, Tichov, Tlumačov, Újezd, Valašské Klobouky, Veselá, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Všemina, Vysoké Pole, Zádveřice-Raková, Žlutava