Nové pojmenování ponese most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti. Zastupitelé města rozhodli v pondělí 22. dubna o tom, že se bude jmenovat Most J. A. Bati.

Moravní Most J. A. Bati v Uherském Hradišti | Video: Pavel Bohun

„Název bude reflektovat dosud nedostatečný odkaz města k baťovské éře, především k rodáku Janu Antonínovi Baťovi. Jan Antonín Baťa byl rodák z bezprostřední lokality mostu, z Rybáren,“ upřesnil mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Stavba železobetonového silničního mostu přes řeku Moravu do Starého Města, při níž bylo také vydlážděno nábřeží a opatřeno po obou stranách železným zábradlím, byla zahájena v létě roku 1952.

Odevzdán do provozu byl most začátkem roku 1954. Předchozí most z roku 1905 zničilo v posledních dnech 2. světové války německé vojsko.

„Téma pojmenování mostu visí ve vzduchu už řadu let. Most se nachází v poměrně těsné blízkosti rodného domu Jana Antonína Bati, významného rodáka, za druhé na břehu řeky Moravy blízko tohoto mostu se nachází také socha J. A. Bati a za třetí využíváme příležitosti, kdy most má projít kompletní rekonstrukcí, takže bude mít nový kabát a to je přece významná chvíle pro to, aby byl nově pojmenován. Název Most Jana Antonína Bati zcela jistě tomu mostu bude slušet a město si tímto krokem připomene svého významného rodáka," řekl starosta města Stanislav Blaha.

Kolem nového pojmenování mostu se na sociálních sítích rozproudila diskuze, ve které lidé vyjadřují sympatie k původnímu pojmenování Moravní most. „Název bude jiný,ale prostě pořád budu říkat Moravní most, zvyk je stará košile,“ uvedla v polemice například debatující Iveta Hanáčková.

Nová pojmenování dostalo také několik dalších lokalit ve městě zejména z důvodu plánované či probíhající výstavby.

Jde o lokality pod ulicí Nad Žlebem, zasahující do katastrů Mařatice a Sadů.

Višňová - vznikající ulice navazující na ulici Sadová opět na hranici katastrů Mařatic a Sadů.

U Řeky - probíhající výstavba vedle ulice U Řeky v katastru Jarošova, kde dochází k výstavbě nové lokality.

U Konírny - vznikající spojnice mezi ulicemi na Hřebínku a Konečná v katastru Mařatic.