Moravní most v Hradišti čeká proměna. Rozšíří na něm silnici

Obnovy se dočká most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti. Jeho rekonstrukce v roce 2023 má také zlepšit dopravní obslužnost v části města Rybárny. Mělo by jít především o opravu povrchu vozovky na Moravním mostě a o řešení prostoru silnice I/55, která vede dál do Starého Města.

Most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti. | Foto: Deník/Pavel Bohun

„Jednak dojde k rozšíření ulice, ale také k vybudování zastávky v Rybárnách a rekonstrukci křižovatky, která se nachází ihned za mostem. Tam by měly vzniknout nové přechody, nové chodníky i světelné signalizační zařízení, které bude synchronizováno se zelenou vlnou v Uherském Hradišti. Synchronizována by měla být také křižovatka u obchodní zóny ve Starém Městě a později i Kunovice," prozradil místostarosta Uherského Hradiště Jaroslav Zatloukal. O celou věc se podle slov mluvčího uherskohradišťské radnice Jana Pášmy podělí tři investoři. Bude to Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), město Uherské Hradiště a Staré Město. „Plán je takový, že ŘSD zrekonstruuje most včetně rozšíření silnice na mostě, postaví zastávkový záliv a rozšíří silnici I/55 v ulici Zerzavice. Město Uherské Hradiště bude mít na starosti především projektovou dokumentaci, zřízení světelné křižovatky silnice I/55 a ulice Moravní nábřeží a vybudování chodníků a zpevněných ploch v návaznosti silnice I/55 ležící na katastrálním území Uherské Hradiště včetně veřejného osvětlení," upřesnil Jan Pášma. Městu připadne také zřízení přechodů pro chodce přes místní komunikace a upravit napojení z hlavní silnice I/55 do ulice Šaňákovy. „Taktéž Starého Města se budou týkat chodníky a zpevněné plochy v návaznosti na rozšíření silnice I/55 ležící na jeho katastrálním území, zřízení přechodů přes komunikace a veřejné osvětlení na jeho území. Uzavření smlouvy mezi všemi třemi investory schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání 14. června, podepsána by smlouva měla být v první polovině července.