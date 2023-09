Teplé a slunečné počasí bylo o třetí zářijové sobotě malebným rámcem sedmadvacátého ročníku Modřanského vinobraní, které vypuklo úderem čtrnácté hodiny u víc než sto let staré kapličky v historickém centru Modré. Pořadatelem vinobraní byl obecní úřad spolu s místními vinaři.

Na XXVII. vinobraní v Modré si připomněli vinohradnické obyčeje; sobota 16. září 2023 | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Podle vyjádření Miroslava Kováříka, starosty a jednoho z protagonistů programu se Modřanského vinobraní, jak jej pořadatelé nazvali, zúčastnilo na tisíc příznivců vinného moku z Modré, okolních vesnic, ze slovenských obcí Bojná a Cífer, ale i z francouzského Alsaska.

„S Bojnou, o níž je první písemná zmínka v roce 1424, spolupracuje naše obec dlouhodobě, s Cíferem asi dva roky,“ sdělil starosta Miroslav Kovářík.

„Bojná je původně vinohradnickou obcí, takže mám k vínu velkou lásku. Moc rád už deset let přijímám pozvání na Modřanské vinobraní. Díky spolupráci s Modrou zlepšujeme kvalitu našich vín a udržujeme vzájemné přátelství,“ svěřil starosta Bojné Jozef Stankovský.

Na prostranství pod historickou kapličkou Panny Marie, kde se každoročně o Vánocích odbývá živý betlém, požehnal krátce po čtrnácté hodině hrozny révy vinné, víno a koláčky kaplan Římskokatolické farnosti Velehrad P. Jiří Hebron SJ.

„Na Velehrad jsem přišel ze Slovácka, z Dolních Bojanovic. Kudy tím slováckým krajem chodím, velice rád říkám, že jsem přišel domů, protože je to kraj slováckých lidí, krojů a zvyků. Těší mě, že tady na Modré vládne dnes krásná rodinná atmosféra toho blízkého setkání mezi lidmi,“ nechal se slyšet P. Jiří Hebron.

Po jeho požehnání si Modřanské vinobraní i letos zachovalo svůj regionální ráz a kolorit. Jako už tradičně došlo na prostranství pod kapličkou k prezentaci úsměvného pásma Zarážání hory v podání strážců vinic.

„Od tejto chvíle je hora zaražená a nikdo nesmí pod trestem ruky useknutí do hory vstúpit, leda by to byla žena samodruhá anebo pocestný, který má velkú žízeň, ale to mosí na hotařa třikrát zavolat…“ zaznělo mimo jiné v úsměvné scénce Zarážení hory v podání ochotníků z Modré.

K dobré pohodě účastníků Modřanských hodů zazpíval domácí ženský a mužský sbor, zapěl dětský sbor Modřánek, zahrála dechová hudba Boršičanka a cimbálovka Hora.

Jako už tradičně si posedmadvacáté nenechala ujít Modřanské vinobraní hraběnka Markéta z hradu Buchlova. A opět ve zbrusu nové róbě. „Děkuji vám za pozvání na vinobraní a přeju vám pěkné zrání hroznů. Ať se vám z nich podaří zase udělat dobré víno, které ráda piju. Za rok opět přijmu vaše pozvání k jeho ochutnání,“ nechala se slyšet Markéta Hrušková, alias buchlovská hraběnka.

Po programu u kapličky vyrazila krojovaná chasa a občané, v doprovodu dechové hudby Boršičanky, na obchůzku ulicemi Modré. Na pěti zastaveních ve vesnici ochutnávali lidé vína dvaceti místních vinařů, ale také letošní burčák.

Kvalitu loňských vín hodnotila neúplatná rada starších a zkušených vinařů a degustátorů, která právo k pěstování vína v příštím roce přiřkla dvaceti vinařům z Modré.

Titul Šampion vinobraní přisoudila rada starších vinaři Michalu Burešovi za vzorek Ryzlinku vlašského, ročníku 2015. Francouzi Jeanu Jacques Mullerovi z Alsaska přisoudila rada starších vinařů titul Šampiona za Ryzlink ročníku 2020.

Od 18 hodin se za bedlivého dozoru hotařů uskutečnil na sportovišti za radnicí Tanec pod révou, společenská zábava s kapelou Boršičankou a cimbálovou muzikou Hora. Nechybělo ani šlapání hroznů bosýma dívčíma nožkama.