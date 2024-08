Zatímco té se účastnilo zhruba 120 lidí, do festivalu se zapojilo na 300 aktérů z České republiky, Slovenska i Polska. Účastníky i organizátory sužovaly tropické teploty, na něž je už ale prý zvyklý jeden z účinkujících a pravidelný návštěvník bitev David Tůma alias Dagfari ze středočeského spolku oživlé historie Midgard.

Celá jeho výstroj váží více než dvacet kilogramů. On sám se tomuto koníčku věnuje už více než dvě desítky let let a pravidelně tráví čas od jara do podzimu na cestách po podobných akcích nejen ve skanzenech, ale i na hradech, a to po celé Evropě. „Modrá je pro mě srdeční záležitost, je to nejhezčí skanzen u nás a možná i v Evropě.

Úsilí, které je do tohoto projektu vložené je opravdu vidět,“ naznačil David Tůma. Účastníci i veřejnost měli v archeoskanzenu možnost navštívit také nedávno otevřenou Klenotnici Velké Moravy, čehož hojně využili. Zájem byl též o bohatý doprovodný program.

„S letoškem jsem velmi spokojený, myslím, že se povedl a jak je vidět, lidi se dobře bavili. Sešli se tu také staří známí, které velice rádi vidíme,“ řekl starosta Modré Miroslav Kovářík.