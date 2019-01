MODRÁ - Unikátní výstava lebek dutorohé zvěře z nejrůznějších koutů světa o víkendu 6.-7. října zpestřila čtvrtý ročník modranské akce Halali aneb Lov od Velké Moravy po současnost.

Více než padesátku exemplářů do tamního archeoskanzenu přivezl místní rodák Jaroslav Šmíd, který žije v Kroměříži. V nejpočetnější sbírce svého druhu v České republice lidé obdivovali například rohy antilop, gazel, impal, sajgy či vidloroha.

„V Modré jsem svou sbírku poprvé představil veřejnosti. Jsem rád, že to bylo právě tam. Ke zvířatům mě totiž vedl můj děda, bývalý starosta Modré František Šmíd. Současný starosta Mirek Kovářík je zase můj bratranec. Hodně si vážím i toho, že se v obci postavil archeoskanzen, který zhmotnil něco, co bylo v místních od nepaměti,“ prozradil Jaroslav Šmíd.

Svou sbírkou lebek zvěře převážně z Afriky a Asie chce veřejnost hlavně poučit a ukázat jí, jaké jsou mezi dutorohými rozdíly. „Představil jsem například unikátního vidloroha amerického. Je to jediný zástupce dutorohé zvěře, který shazuje rohy. Spousta lidí to nemůže vůbec pochopit, protože to je u dutorohých zvířat opravdu rarita,“ vyzdvihl sběratelskou lahůdku Šmíd.

Dominanta akce se zamlouvala také správci archeoskanzenu Lubomíru Slámovi. Tradiční program s ukázkami sokolnictví, rybolovu, výroby zbraní či střelbou z luku se snaží každý rok doplňovat něčím speciálním. „Loni jsme například zorganizovali přehlídku plemen loveckých psů. Letos jsme přichystali nově kromě výstavy lebek ještě besedu se spisovatelem Františkem Libosvárem,“ doplnil Sláma.

Aktivní přístup pořadatelů oceňují především návštěvníci, kteří se do archeoskanzenu rádi vracejí. „Jezdím na akci pravidelně s rodinou. Je to vždycky zajímavé a pestré. Pobavím se já i zbytek výpravy. Mezi desítkami hodů je taková akce příjemným zpestřením,“ zmínil u jedné z atrakcí Petr Knížák z Uherského Hradiště.