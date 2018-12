Modeláři v Hradišti “koštovali“ 330 vzorků. Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Merlot, Rulandské bíle, Ryzlink rýnský či Sauvignon nahradily letadla, tanky, bojiště či vlaky. Namísto ochutnávek a popíjení pak návštěvníci pouze pohledem zkoumali a obdivovali každý detail. V pořadí už třetí Modelářský košt v Uherském Hradišti nabídl fanouškům zmenšených a do podrobnosti zdokonalovaných replik na 330 soutěžních vzorků.

„Máme zde zástupce i ze Slovenska či z Čech. Soutěží se hned v několika kategoriích a stejně jako na každém koštu odborná porota hodnotí jednotlivé výtvory a na konci pak vyhlašujeme vítěze. Letošní zajímavostí je přítomnost zástupců takzvaných hledačů pokladů, kteří sbírají různé pozůstatky a kousky z válečných konfliktů,“ sdělil za pořadatelský Klub plastikových modelářů Uherské Hradiště Pavel Šupka.

Na výstavě nechyběl ani dvaašedesátiletý Vladimír Milis, který s modelářstvím začínal už na konci šedesátých let.

„Od té doby razantně vzrostla náročnost jednotlivých modelů, ale i možnosti, do jak velkého detailu je lze poskládat. Samozřejmě tu existují i lehčí stavebnice pro děti nebo víkendové skládačky. U běžných replik však počet dílů na jejich složení vzrostl až pětinásobně,“ vzpomínal na své začátky Vladimír Milis.

Dveře do světa modelářství mu tehdy otevřela sériově vyráběná zmenšenina letounu L-29.

„Díky ní jsem se začal o modely opravdu zajímat. Sám navíc pracuji v oboru letectví, takže to, co vidím v práci v reálné velikosti, si potom skládám doma. Mým největším projektem je nyní MIG 14, na němž pracuji už šest let. Věřím, že příští košt jej budu moct už představit,“ doufal Vladimír Milis.