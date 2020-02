Jednou z nich je Vinařství Jakubík ze Zlechova, kde ve čtvrtek 27. února během jediného dne stočili do sedmiček pomocí pojízdné lahvovací linky z Dolních Dunajovic téměř polovinu roční produkce vinařství.

„Využíváme této moderní technologie dvakrát ročně, a to už od vzniku našeho vinařství. Dnes jsme navíc měli možnost ocenit fungování ještě nejnovější linky s maximálním výkonem 3300 lahví za hodinu, oproti té, která k nám zajížděla v minulých letech. Díky tomu se nám podařilo nalahvovat všech plánovaných 36 tisíc sedmiček vína,“ řekl Deníku předseda představenstva Břetislav Jakubík s tím, že do lahví šla vína 14 odrůd bílých převážně z roku 2019 a Frankovka ročníku 2017.

Samotný postup zprovoznění linky není složitý.

„Po příjezdu k vinařovi připojí zařízení na jeho zdroje elektřiny i vody. Víno ze sudů, barelů či nerezových tanků se pak přetahuje pomocí čerpadla do filtračního systému. Odtud už ve sterilní podobě pokračuje do plnícího zařízení. Zaměstnanci vinařství se pak už jen starají o vkládání prázdných lahví do linky a na jejím konci odebírají ty naplněné,“ popisuje postup provozovatel mobilního zařízení František Bařina.

Lahve se podle jeho slov při průchodu linkou dezinfikují ozónovou vodou, pak získají ochrannou dusíkovou atmosféru a nakonec se plní vínem. Následně systém lahve uzavře korkovým nebo šroubovým uzávěrem, přičemž se postará o vytlačení kyslíku, jenž by mohl způsobit nežádoucí oxidaci.

„Od té doby co linku využíváme, nemáme žádné problémy s mikrobiální stabilitou nalahvovaného vína,“ poznamenal Břetislav Jakubík.