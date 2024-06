Moarch Miško Eveno na Slovácku chybí už 10 let

Miroslav Potyka

Dne 14. června to bude deset let, co opustil tento svět (který měl tak rád) Moarch „Miško“ Eveno. Opustil milované Slovácko, které se na více než dvacet let stalo jeho druhým domovem…

Moarch Miško Eveno na Slovácku chybí už 10 let. V Komni 2009 | Foto: Miroslav Potyka

Miško, jak jsme si zvykli ho jmenovat, se narodil 7. listopadu 1934 v bretaňském městě Gwened („nejsem Francúz, sem Bretaněc…“ - často připomínal). Vyučil se elektrikářem a prošel řadou dělnických profesí. Jako výtvarník byl autodidakt, i když absolvoval řadu výtvarných kurzů, například dekorování fajánse a Školu krásných umění v Cornouailles. Vystavovat začal v roce 1958. Byl členem folklorního souboru, který z tehdejšího Československa dovezl suvenýry - kromě děsivých socrealistických grafik (nad kterými kroutil hlavou) také gramodesky s lidovou hudbou. Tak se „seznámil“ s Boženou Šebetovskou a Jožkou Severinem a oba si na dálku zamiloval. Jaroslav Hutka zpíval v Hradišti na náměstí. Pak si pro něj přišli esenbáci Začal se zajímat o naši zem, zejména o kulturu a umění, zaujala ho hudba Smetany, Dvořáka, Janáčka a Martinů, komplikovanější to bylo s literaturou, ale přece jen poznával - pochopitelně v překladech - Haška, Čapka, Kunderu, Škvoreckého, Hrabala, Havla. Moarch Miško Eveno na Slovácku chybí už 10 let. Miško s Jaromírem Nečasem (2008)Zdroj: Miroslav Potyka Do Československa se poprve vydal v roce 1985 s delegací výtvarníků města Rennes, které mělo družební kontakty s Brnem. Tady se seznámil s výtvarníkem Zdeňkem Fuchsou (ale taky třeba s Bolkem Polívkou a Chantal Poullain). S Fuchsou pak připravili několik společných výstav (Bratislava, Uherský Brod, Strážnice). Do tehdejšího Československa začal jezdit i na folklorní akce - Tvrdonice, Strážnice. Tady se seznámil s Aničkou Maděričovou a ta mi ho doporučila do pořadu „Vitajte ve Vlčnově“ v rámci Jízdy králů v roce 1991. Svatba se "slováckú babú" Pak už si jen zajel domů pro osobní věci a obrazy a od roku 1992 žil natrvalo v Uherském Hradišti a okolí. Tady ke svému, pro nás nevyslovitelnému jménu Moarch, přidal Miško, jeho čeština se stále zlepšovala. Později se stihl oženit, nebo jak on říkal „vzít si slováckú babu“. Začal poznávat i naše výtvarné umění, oblíbil si např. Ladu, Trnku, Čapka, Kubištu, Gutfreunda, Uprku, Gebauera, Benku, Boudníka, Šimotovou, Preclíka, Nepraše, Borna, Renčína a další. Byl všude, kde se něco dělo ve folkloru, výtvarném umění nebo v muzice, a to nejen na Moravě, ale i na Slovensku nebo v Polsku. Pivní peloton Giro de Pivko na Slovácku. Nechyběla ani imitace Zemana V Uherském Hradišti tvořil snové obrazy Nejprve bydlel „tak různě", pak v půvabném domečku ve staré hradišťské čtvrti Rybárny (jehož žudro vyzdobil), určitou dobu ve Starém Městě, a nejdél v Uherském Brodě. V Uherském Hradišti - Jarošově měl ve staré škole stále tzv. ateliér. Moarch Eveno byl především malíř a moravská (přesněji řečeno slovanská) tradice lidové kultury se stala pro něj nejvýraznějším inspiračním zdrojem, a to v nejrůznějších formách - píseň, tanec, kroje, zvyky, architektura, svým způsobem i krajina. Zdrojem sice hlubokým, ale přece jen pouze prvotním impulzem k osobité tvorbě, k přetavování oněch podnětů svérázným a nezaměnitelným viděním z rodu imaginativního - tu surreálného, tu lyricko-poetického výtvarného názoru chagallovského ražení. Jistě jsou zřetelné i ozvěny poetiky insitních malířů a pozoruhodný je v tomto kontextu i Evenův vlídný a nepřehlédnutelný humor, a to nejen v názvech obrazů. Kdo jiný mohl vymyslet a namalovat obraz „Slováčtí lahevníci“, na němž v mikrosvětě demižonu volně se vznášejí muži-ptáci v náznacích krojů… Dítě v pokročilém věku Svět Evenových vizí je svým způsobem sněním o realitě - reálné prvky jsou kombinovány se snovými, život se mísí s pohádkou, tradice se současností… Jako malíř vypráví, hladí, rozesmívá, občas nás vede k nostalgickému zastavení a zamyšlení. A také svými obrázky zpívá nebo si jen tak prozpěvuje. Své nástěnné malby má v několika vinných sklepech, ilustroval knížky a jistou dobu i Zpravodaj Uherského Hradiště. „Jsem dítě v pokročilém věku…“ – napsal o sobě kdysi Marc Chagall a této stručné ale precizní charakteristice se nebránil ani Miško Eveno. A takto jsme ho měli všichni rádi - a on měl rád nás! Asi nikdo si nezískal za dvacet let tolik přátel, jako Miško! Již deset let není mezi námi – ale přece jenom tady někde, na Slovácku, stále je… Potkáváme se s ním…

