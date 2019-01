Uherské Hradiště – Značně omezené možnosti při vyřizování svých osobních záležitostí na úřadech v našem regionu, mají v závěru roku jeho obyvatelé. Do konce letošního prosince totiž zbývá pouhých pět pracovních dnů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milena Marešová

„Potřebuji si ještě něco vyřídit na katastrálním úřadě, ale se všemi těmi předvánočními nákupy a finišem ke konci roku v mém zaměstnání nevím, kdy se mi to vůbec podaří. Doufám, že to stihnu ještě do konce roku," pokrčila rameny Hana Dufková. Ta patří mezi ty, co vyhlížejí úřední hodiny i mezi svátky. „Poslední den v roce, tedy ve středu 31. prosince, budou uzavřena všechna pracoviště městského úřadu. Dalším nejbližším dnem pro vyřízení úředních záležitostí bude pátek 2. ledna 2015," informoval o fungování uherskohradišťské radnice její mluvčí Jan Pášma.

Poslední den v roce zůstanou uzavřeny úřední přepážky také na uherskobrodské radnici. Ve středu 31. prosince budou mimo provoz všechny odbory městského úřadu. Ještě méně času na vyřízení svých osobních záležitostí však mají podnikatelé v tomto městě, neboť brodský Odbor obecního živnostenského úřadu bude zavřen navíc také v úterý 30. prosince, a to z důvodu čerpání řádné dovolené.

Poslední den v roce je neúředním také v uherskohradiš­ťském Úřadu práce. Pro veřejnost budou tamější přepážky k dispozici opět v pátek 2. ledna 2015 od 8 do 13 hodin.

V úterý 30. prosince a ve středu 31. prosince bude rovněž zcela uzavřena pokladna Okresního soudu v Uherském Hradišti. Omezený provoz bude mít také podatelna a informační centrum této instituce, neboť v úterý 23. prosince a ve středu 31. prosince bude přijímat podání pouze do 12.30 hodin.

Naopak zcela podle standardní pracovní doby bude po následující dny k dispozici Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. „Fungovat budeme všechny pracovní dny, a to i ve středu 31. prosince do 17 hodin," uvedla za tuto instituci Jitka Válková. Zájemci si mohou své záležitosti na tomto úřadě vyřídit také v pátek 2. ledna, a to ve standardní pracovní době od 8 do 12 hodin.

Stejně tak bude všechny pracovní dny otevřen uherskohradišťský Finanční úřad. Jeho podatelna bude přijímat listiny také poslední den v roce, a to od 8 do 14 hodin. Pokladna pro platby daní v hotovosti bude naopak otevřena až v pondělí 5. ledna.

Vánoční svátky budou znamenat také uzavření provozu v budově České pošty na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Dopis si budou všichni moci odeslat z této její pobočky až v sobotu 27. prosince od 8 do 12 hodin, a poté až v novém týdnu od pondělí 29. prosince. Do 12 hodin bude pošta fungovat 31. prosince, druhého dne zůstane opět uzavřená.