Někteří se na chvíli zastavili a se zájmem pozorovali mládež ve věku nad 15 let, podle pravidel s holými lýtky, při soutěžním cvrnkání kuliček do důlku.

Jednu z nejstarších her v historii lidstva na světě, která k neodmyslitelně patří k jaru, opět uspořádalo buchlovické Studio M.

„Sedmadvacátý ročník kuličkiády byl trochu odlišný od těch předcházejících. Ty se hrály v prvním kole systémem ,pavouk´, takže slabší ze dvojice hráčů vypadl. Letos se hrálo první kolo na dvě hry, s tím, že první hra byla podle našich starých pravidel, druhá hra podle pravidel Českého kuličkového svazu, který nás požádala o spolupráci,“ uvedl řídící soutěže David Zdráhal, bedlivě dohlížející na regulérnost cvrnkacího kuličkového klání.

Semifinále se hrálo stejným způsobem jako první kolo, ve finále se pak utkalo devět hráčů podle starých pravidel.

„Letošního ročníku kuličkiády se zúčastnilo 20 mladých mužů a 16 dívek ze slováckého regionu. Ti nejlepší byli z Buchlovic. Vítězem a do stavu Rytíře koule byl pasován Petr Valášek alias Benny, druhé místo patřilo loňskému šampionovi Františku Zapletalovi, třetí byl Jan Beránek a čtvrté místo obsadila Tereza Tymrová. Ta zcela suverénně zvítězila před dvěma roky, což se zatím žádné z dívek v historii naší kuličkiády nepodařilo,“ informoval David Zdráhal.

Všichni soutěžící sváděli tuhé bitvy za cestou k vítězné kuličce a designové lampě. V průběhu pohodového klání museli mnohokrát do dřepu nebo do pokleku, aby kuličku dostali do důlku.

„Je chvályhodné, že se parta mladých z našeho městyse snaží udržet jednu z nejstarších her vůbec - cvrnkání kuliček. Rád bych si s nimi kuličky zahrál, ale v sedmdesáti letech by to asi moje bolavá kolena nevydržela,“ řekl posmutněle jeden z buchlovických rodáků, který hliněné kuličky, s nimiž si jako malý kluk rád hrával, schovával jako svůj největší poklad do svých čtyřiceti let.