Mladí hasiči celého kraje soutěžili v Traplicích ve vázání uzlů

Tesařský uzel, lodní smyčka, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici. Pět uzlů, které museli mladí hasiči ve věku od šesti do 18 let výborně zvládat na čas i na správnost, pokud chtěli zvítězit ve Velké uzlovací soutěži, zařazené do uzlovací ligy Zlínského kraje.

Ta se uskutečnila v tělocvičně Základní školy Traplice. Na svá bedra si ji vzal tamní sbor dobrovolných hasičů. „Soutěže se zúčastnilo 236 mladých hasičů ze čtyřiceti družstev Zlínského kraje, která soutěžila o poháry, diplomy a věcné ceny, tři nejlepší jednotlivci dostali medaile. Zvítězit mohl ten, kdo měl nejrychleji a především bezchybně uvázané všechny uzly. Za každou chybu se přidělovaly trestné body, čímž se čas jednotlivcům nebo družstvu navýšil,“ informoval Jiří Požár, vedoucí mládeže traplického sboru dobrovolných hasičů a hlavní organizátor Velké uzlovací soutěže. Netajil se tím, že uzlovací soutěže mladých hasičů se v okresech Zlín, Vsetín a Kroměříž pořádají už několik let, zatímco v Traplicích jde o jedinou soutěž na Slovácku. „Nejnáročnější úvaz je na proudnici. Jde o speciální uzel používaný pouze u hasičů. Nelze jej uvázat, aniž by se s proudnicí nějak manipulovalo. Je to nejtěžší, ale i nejdéle trvající úvaz uzlu. Slouží k uvázání proudnice na lano, aby se vedení mohlo vytahovat například do pater budov nebo transportovat přes překážky či vodní toky,“ vysvětlil Jiří Požár. Na Velehradě zřizují tablo psích mazlíčků všech ras Přečíst článek › Nejmladším účastníkem uzlování byl čtyřletý Pepíček ze Žlutavy. „Už loni jsem se soutěže v uzlování zúčastnil, vel teprve letos,“ řekl s úsměvem Pepíček. Mladí adepti Floriánkova cechu si změřili svou zručnost a rychlost v uzlování, které je pro hasiče jednou z velmi důležitých dovedností. O tom, že soutěž má v okrese Zlín velké renomé potvrdili třeba mladí hasiči z Malenovic a Ubla. V kategorii mladších žáků zvítězila Anna Karpielová z Újezdu, kategorii starších žáků opanovala Karolína Kučerová z Malenovic a nejlepších výsledků v kategorii dorostu dosáhla Nicola Tobolová. Ve velké uzlovací soutěži mladších žáků zvítězil tým Ubla A před družstvem Malenovic a Nové Dědiny, v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo Pohořelic A před týmem Malenovic a Bělova. Čechomor oslaví jednatřicet let. V Hradišti zahraje spolu s Martinou Pártlovou Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Skalička