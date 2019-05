Tam se sjeli soutěžící z 18 včelařských kroužků mládeže Zlínského kraje.

„Mezi staršími žáky prokázal nejlepší znalosti Josef Lisoněk z Včelařského kroužku mládeže Uherský Brod. Jeho vítězství je o to cennější, že v kategorii starších žáků letos soutěžil poprvé, a to i se soupeři o pár let staršími,“ uvedla mluvčí uherskobrodské radnice Eleln Sladká.

Svým prvenstvím si podle ní Josef Lisoněk zajistil postup do celostátního kola soutěže, které se bude konat začátkem června v Nasavrkách.

Další člen uherskobrodského kroužku Adam Daněk se v této kategorii umístil na 5.- 6. místě, Erik Balada obsadil 10. místo a Jan Krchňáček skončil na 25. pozici.

V kategorii mladších žáků obsadila Kateřina Rašticová 2.- 3. místo. V první třetině soutěžního pole se umístili ještě Tereza Rašticová, Dominik Daněk a Josef Kostka.