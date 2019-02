„Vztah k pěstování vinné révy a výrobě vína z ní mám po svých prarodičích a rodičích.“ Tak vzdává v sobotu na 20. ročníku Valentýnské výstavy vín v Kudlovicích, ale celkově už 58. ročníku výstavy vinných moků ve zmíněné obci hold svým předkům Vojtěch Luža (79) z Velehradu za to, že od nich převzal pevný základ pěstování révy i výroby vína, ale také morální vklad, cennější nad vysokou sumu peněz.

Pod odborným dohledem vinaře a degustátora Vojtěcha Luži proběhla letos v Kudlovicích už jednačtyřicátá degustace vín a nemohl chybět ani na koštu jubilejní 20. Valentýnské výstavy vín. „K tomu, aby vinař získal nějaké vědomosti, zkušenosti a schopnosti víno hodnotit, k tomu by měl svoji pusu cvičit, k tomu by se měl degustátor takzvaně propít,“ řekne bez okolků Vojtěch Luža. Dává k dobru, že degustátor by měl chutnat svoje i cizí vína s dobrými kamarády, kteří se ke každému vzorku vyjádří, všecko nechválí, ale objektivně řeknou na ochutnaný vzorek svůj názor.