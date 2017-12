Mistrovství v piškvorkách na Slovácku aneb jak jsem prohrál se sedmákem

Šedesát studentů sedí proti sobě v jedné učebně a hrají piškvorky. Učitel se nezlobí, naopak se raduje z výsledku svých žáků. Přestože je to těžko uvěřitelná představa, přesně tak to vypadá při soutěži pIšQworky.

Ze svých studentských let tuto hru znám důkladně. Jelikož mi to věk neumožňuje, turnaje se účastním jen jako organizátor.



Na Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotní i na Střední školu Mesit, kde se předposlední listopadový týden konaly oba oblastní uherskohradišťské turnaje, přicházím asi o hodinu dřív než všichni hráči. Musím totiž připravit stoly tak, aby u nich mohly hrát dva pětičlenné týmy.



Když přijdou studenti, musím jim vysvětlit pravidla. „Hráč, který začíná, nezaznačí jen jeden symbol, ale tři. Do hracího pole nakreslí například dva křížky a jedno kolečko. Soupeř se pak rozhodne, za který symbol bude hrát,“ vysvětluji účastníkům oficiální zahájení s názvem Swap 1. Především žáci základních škol chvíli netuší, jak mají hru začít. Za chvíli ale všemu rozumí a ve volném čase mě vyzývají na souboj. Někteří jsou tak dobří, že po pár tazích vítězí a já vlastně ani netuším, jak se to stalo. Nikdy by mě nenapadlo, že mě v této hře porazí třináctiletý kluk.



Pro mnohé hráče je turnaj zpestřením školního roku. „Konečně můžu hrát piškvorky na lavici a nemusím se bát, že mi učitelka dá poznámku, že nedávám pozor. Dokonce za účast dostanu jedničku,“ raduje se Ondřej z Katolické základní školy v Uherském Brodě. Rozdíl mezi jeho vrstevníky a středoškoláky je však znatelný. Zatímco středoškoláci nad svými tahy přemýšlí i desítky vteřin, jejich mladší soupeři často křížkují ukvapeně. I přes to se jim někdy podaří své starší soupeře porazit.



Přestože hráči mají využívat pouze své vědomosti, občas se stane, že na to některý hráč, který už svůj duel dohrál, zapomene a snaží se radit. „Ty jsi hloupá. Úplně jsi to pokazila,“ vyčítá při pohledu na hrací pole jedna z účastnic své spoluhráčce. Ta si ale svou chybu. „Já to tam taky vůbec nevidím,“ reaguje soupeř. Svůj tah si skoro vůbec nepromýšlí, v rychlosti zakresluje křížek a chyba soupeřky zůstává nepotrestána.



Piškvorky jsou jako každý sport. Nestačí jen dovednosti, k vítězství je třeba i velká dávka štěstí. To poznávají i největší favoriti turnaje na SŠPHZ Chlápje najvjéce chlípá z uherskohradišťského gymnázia. Ve čtvrtfinále proti domácímu týmu IQ se jim nedaří zvítězit a je z toho jen remíza. O postupujícím nerozhodnou ani dvě desetiminutové partie, které opět končí remízou. Vše je v rukou kapitánů, o vítězi totiž musí rozhodnout los. Pokládám na lavici osm kostek s číslem. Kapitán, který si vytáhne vyšší číslo, postoupí se svým týmem do semifinále. Oba jsou nervózní. Rychle popadají kostku. „Mám sedm,“ jásá kapitán týmu IQ Filip Vápeník, zatímco jeho protějšek jen smutně sklopí hlavu, protože na jeho kostce jsou jen tři puntíky.

Jak už to ve sportu bývá, oba turnaje končí překvapivě. Z mých rukou si pohár totiž přebírají hráči z týmu IQ, který za sebou nechává všechny gymnaziální týmy. Stejným překvapením jsou i členové Větrné smršti ze Základní školy Větrné, kteří porazili středoškoláky. Všichni ale tuší, že cesta k piškvorkářskému titulu je ještě dlouhá.



Pořadí turnaje na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotní, kterého se zúčastnilo dvanáct týmů:



1. místo: IQ (Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotní Uherské Hradiště) ve složení: Filip Vápeník, Marek Dula, Zbyněk Šmíd, Anna Nováková, Matěj Remeš



2. místo: Jakubáci (Gymnázium J.A. Komenského Uherský Brod) ve složení: Filip Večeřa, Kateřina Myšinská, Alžběta Manová, Simona Hanáčková, Alexandr Skalský



3. místo: Možem už jit? (Gymnázium Uherské Hradiště) ve složení: Jan Reidl, Vojtěch Bílek, Tadeáš Sobek, Max Gogola, Lenka Janíková



Pořadí turnaje na Střední škole Mesit, kterého se zúčastnilo šest týmů:

1. místo Větrná smršť (ZŠ a MŠ Uherské Hradiště Větrná) ve složení: Jakub Kaláč, Ladislav Novák, Vítězslav Katrňák, Sára Hodulíková, Martin Butala



2. místo Piškoti (Katolická základní škola Uherský Brod) ve složení: Tobiáš Šebestián Lekeš, William Urbanec, Jakub Šobáň, Ondřej Slinták, Michal Mentzl



3. místo Cukroušci (Střední škola Mesit) ve složení: Petr Křemeček, Martin Vrtal, Radim Cukr, Radim Haša, Dominik Hradil

Soutěž pIšQworky je mistrostvím základních a středních škol České a Slovenské republiky v piškvorkách. Letošního desátého ročníku se zúčastnilo 1339 týmů z 648 škol. Na turnajích proti sobě hrají dvě pětičlenná družstva. V takovém to zápase hraje hráč duel proti jedinému soupeři. Duel se skládá z dvou patnácti minutových partií. Účastník, který v jednotlivých partiích zaznačí pět a více svých symbolů v řadě, vítězí a pro svůj tým získává dva body. Čtyřiadvacet nejlepších týmů se o celkové vítězství utká 8. prosince na Grandfinále v Brně. Hráči nejprve musí uspět na oblastních a krajských turnajích. Soutěž pořádá spolek Student Cyber Games, jehož členové se snaží naučit hrou studenty novým dovednostem. V první polovině roku pořádají i Prezentiádu, při které se studenti učí prezentační dovednosti.