Později studoval v Praze Vysokou obchodní školu, a právě tam se potkal s Jiřím Hanzelkou. Cestovat začali po II. světové válce. Výpravu po Africe a Latinské Americe absolvovali v letech 1947–1950 vozem Tatra 87. Když zažívalo v únoru 1948 Československo komunistický puč, byli zrovna v Kongu.

Zážitků z cest měli bezpočet. V Egyptě přenocovali na vrcholu Cheopsovy pyramidy, v Tanganice vystoupali na Kilimandžáro, v konžském pralese se setkali s Pygmeji, v Riu de Janeiru na pláži se Zikmund málem utopil, když se koupal v moři. V Ekvádoru se dvojice setkala s lovci lebek.

„Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách!“ říkával Zikmund.

Druhou cestu podnikli ve dvou upravených nákladních vozech Tatra 805. V letech 1959–1964 projeli Asii a Oceánii. V málokteré zemi se prý cítili tak dobře jako v Iráku. Vynechali ale Čínu, v 60. letech tam vypukla roztržka se sovětským blokem.

V roce 1968 Zikmund a Hanzelka veřejně vystoupili proti okupaci Československa, proto jim bylo od 70. let znemožněno publikovat a účastnit se veřejného života. Nebýt Husáka, nikdy by se mi nepodařilo uspořádat svůj archiv, komentoval několikrát Miroslav Zikmund.

K dispozici jsou dnes veřejně soukromé deníkové zápisky Hanzelky a Zikmunda z cest, právě i z roku 1968 a z let, která následovala. Cestovat začal Miroslav Zikmund znovu až po revoluci, kdy se podíval do Japonska, Austrálie a Nový Zéland, na Sibiř, Srí Lanku, Maledivy i USA, také do Egypta, Izraele nebo Ruska.

Stoletý Miroslav Zikmund žije ve Zlíně a stále se věnuje třídění materiálu z cest v tamním Muzeu jihovýchodní Moravy, do kterého společně s Jiřím Hanzelkou věnovali celý svůj archiv z cest.

Oslavy století

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje na počest Miroslava Zikmunda několik akcí v průběhu celého roku 2019. Už na konci loňského roku vydal Klub H+Z kalendář na roky 2019/2020 s 25 fotografiemi z obou cest inženýrů Hanzelky a Zikmunda. „Zahájili jsme výstavu Miroslav Zikmund 100 let, která nabízí umělecká díla inspirovaná životem a dílem obou cestovatelů,“ sdělila za muzeum Silvie Lečíková.



V rámci zlínského filmového festivalu budou přednášky, výstavy a projekce v MJVM Zlín. Miroslav Zikmund se může těšit i na dvě nové poštovní známky České pošty.

Autem kolem světa? Dnešním vozem nemožné



Putování po světě je dnes podstatně jednodušší než před padesáti lety. Pro auta se postavila spousta dálnic, letenky zlevnily, že na ně má téměř každý. Jenže, to platí pouze v civilizovaných oblastech světa. Stále jsou však na planetě místa, která by i nyní stála za hlubší prozkoumání.



Pro takové expedice bývá nejvhodnějším dopravním prostředkem automobil, zejména terénní, který toho dost uveze a kdejaká kaluž ho nezastaví. Takovými byly Tatry 87 a 805, s nimiž projeli svět Hanzelka a Zikmund.



Tehdy cestovatelé nemuseli přemýšlet, jaký typ benzinu tankují. Motor si poradil s každým. Neexistovaly emisní normy, které výrobcům nařizují konstruovat speciální typy motorů a producentům paliv stanovují parametry jednotlivých složek. V důsledku toho jsou dnešní auta tak sofistikovaná, že je palivo s odlišným složením dokáže znehybnit. Potvrzuje to i šéf vývoje motorů Škodovky Martin Hrdlička. Podle něj se s vozem vyrobeným v Evropě nedá cestovat třeba do Afriky nebo Indie.



Pro cestovatele je to věru obtížná situace. Buď si tedy na každém kontinentu (a dost možná v každé zemi) budou muset kupovat jiné auto, nebo už rovnou vyrazí na cestu s veteránským automobilem. Třeba s těmi, které prověřili Hanzelka a Zikmund.



Radek Pecák