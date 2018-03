Miroslav Čápek už je v kanoistickém nebi

Své blízké, ale i milovanou kanoistiku, navždy opustil bývalý dlouholetý předseda kanoistického oddílu v Ostrožské Nové Vsi Miroslav Čápek.

Bývalý dlouholetý předseda kanoistického oddílu v Ostrožské Nové Vsi Miroslav Čápek (na snímku vpravo s dvojnásobným olympijským vítězem Martinem Doktorem).Foto: Vít Pjajčík

Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 85 let.

„Mirek nejprve hrál fotbal, který i trénoval. Pak mu ale učarovala kanoistika a dlouhé roky dokonce působil v našem oddíle jako předseda.

Byl to úžasný, obětavý člověk, který vždycky všechno zařídil.

A hlavně to byl výborný kamarád. Dokud to bylo možné, tak do loděnice chodil, v poslední době mu to už však zdravotní stav příliš nedovoloval, o dění v oddíle se přesto stále zajímal,“ zavzpomínal na společná léta strávená u Kunovské tabule jeho spolupracovník a přítel Ludvík Ondračka.

Lítost nad odchodem známého funkcionáře projevil i Petr Mokrý, sekretář sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů.

„Mé první kontakty s kanoistikou v Ostrožské Nové Vsi někdy před pětatřiceti lety jsou spojeny s jeho jménem. Navždy zůstane v mých vzpomínkách.“ Poslední rozloučení s Miroslavem Čápkem se uskuteční v pondělí 5. března ve 14.30 hodin ve smuteční síni ve Veselí nad Moravou. (ms, vp)