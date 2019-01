Slovácko – Košt Ryzlinku rýnského, Rulandského šedého i Chardonnay, prohlídka kravína s bioplynovou stanicí a nahlédnutí do provozu rodinné masny a uzenářství. To byl páteční program českého ministra zemědělství Petra Bendla na Slovácku.

Bendl při své dvoudenní pracovní návštěvě Zlínského kraje ve čtvrtek navštívil tlumačovský hřebčinec a diskutoval se zástupci Místních akčních skupin na zámku v Holešově. O Velkém pátku jeho kroky vedly do provozovny polešovického Vinařství Vaďura, areálu Zemědělské akciové společnosti Nivnice a výrobny uherskobrodské masny VOMA. „Pokud se něco vyrábí kvalitně a poctivě, vždy si to na trhu najde své místo, i kdyby to mělo být o nějakou korunu dražší,“ prohlásil Petr Bendl na adresu lopenické slaniny, výběrové šunky nebo brodské sekané z repertoáru firmy VOMA.

Ministra zemědělství doprovázela na jeho cestě také delegace ze Zlínského kraje. „Je potřeba uznat práci zemědělců a potravinářů, bez nichž bychom se neobešli. Jsem rád, že jsme se mohli v uplynulých dvou dnech zúčastnit živých a podnětných debat,“ dodal náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš. (lap)

Co kde řekl Petr Bendl

• „Moc pěkné. Ne nadarmo se říká, že ve víně je pravda. Asi bych nemohl na Moravu jezdit moc často.“ Po několika vzorcích Vaďurova vína.

• „Ti blázniví Evropani na nás tlačí, abychom dávali telata k sobě.“ U nivnického kravína o směrnicích EU.

• „Děkujeme, ale zrovna dneska si asi nedáme.“ U obloženého stolu v masně VOMA na Velký pátek.