Ochranné polomasky RP95-M od výzkumně-vývojového centra CARDAM zajišťují maximální stupeň ochrany a jsou určeny především těm, kteří stojí „v první linii“, tedy lékařům, zdravotním sestrám či pracovníkům záchranných složek. Původní model vyvinuli vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při pražské ČVUT a masku vyráběli na 3D tiskárnách. Oproti této počáteční produkci se nyní klíčové díly vyrábějí na vstřikovacích lisech, čímž se výroba výrazně zrychlila i zlevnila.

„Masky RP95-M jsou výsledkem unikátního spojení expertů ze špičkových vědeckých pracovišť se zkušenými profesionály z oblasti průmyslu. Oceňuji rychlost, s jakou se podařilo dostat tyto ochranné prostředky do sériové výroby a jsem rád, že můžeme nákupem českého produktu podpořit české výrobce,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro Ministerstvo zdravotnictví je obecně prioritou spolupracovat primárně s českými výrobci, pokud je to možné. Ministerstvo zdravotnictví nyní odebírá od 20 tuzemských výrobců a spolupracuje také s českými vývojáři.

„Za klíčové považuji podporu firem, které vyrábí v České republice. Děláme pro to maximum, ať už se jedná o speciální dotační programy, jako jsou Technologie COVID-19, Czech Rise Up, Country for the Future či Trend, hackathon Hack the Crisis nebo on-line platformu CoVpoint.org. Tam se nyní propojuje už 1 688 nabídek s poptávkou, a to i z oblasti zdravotnické pomoci. Za nadstavbu CoVpointu se dá považovat portál Spojujeme Česko. V tuto chvíli je do něj dobrovolně zapojeno na 70 projektů a i jeho prostřednictvím došlo k 325 on-line krizovým intervencím zdarma,“ doplňuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Komplet masky je ryze českým výrobkem, do jehož vývoje se zapojily nebo k němu přispěly téměř tři desítky tuzemských společností. Poskytovatelem licence a vlastníkem průmyslového vzoru je start-up CIIRC ČVUT společnost TRIX Connections, jejíž tým vědců je aktivně zapojen do dalšího vývoje a úprav masky. CARDAM, který je společným podnikem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a průmyslových společností Beneš a Lát a CZG – České zbrojovky Group, se podílel na vývoji masky i jejím rychlém uvedení do výroby a celou výrobu zastřešuje. Montáž probíhá ve společnosti CZ-AUTO SYSTEMS pod supervizí odpovědných vývojových konstruktérů a technologů ze společnosti CAR-DAM.

„Dodávka Ministerstvu zdravotnictví ČR je naší prioritou, jelikož je určena pro pracovníky v první linii. Tímto bych chtěl poděkovat všem aktérům, kteří se na projektu podílejí, za jejich aktivní přístup a včasné plnění dodávek dílů tak, abychom mohli splnit naše závazky vůči státu,“ řekl jednatel CARDAM Ondřej Kurkin.

Díky odolným materiálům lze masku RP95-M opakovaně sterilizovat, její životnost je sta-novena minimálně na 100 sterilizačních cyklů v autoklávu a na neomezený počet dezinfekcí. Výměnné filtry P3 R přesahují úroveň ochrany třídy FFP3. V čistém prostředí nemocnice je navíc životnost filtru minimálně jeden týden nepřetržitého provozu.

CARDAM dodal první várku pěti tisíc kusů masek do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. Tato dodávka proběhla v režimu zrychlené certifikace. Paralelně probíhá úplná certifikace, po jejímž dokončení rezort převezme zbylých 45 tisíc masek.

CARDAM, s. r. o., je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na realizaci nových technicky a technologicky vyspělých řešení a produktů při využití aditivní výroby kovů. CARDAM poskytuje služby aplikovaného výzkumu a vývoje, kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových aplikací a výrobních procesů, pomáhá společnostem vy-tvořit potřebné vědomosti, znalosti a know-how v nové oblasti aditivního designu a výroby. Aditivní design a výroba patří mezi nejdůležitější technologické směry, celosvětově rozvíjené v rámci „Průmyslové revoluce 4.0“.