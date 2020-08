Pivovary v kraji přežily koronavirovou krizi a téměř všechny se drží nad vodou. V nejtěžších dobách jim pomohli lidé, po rozvolnění vládních nařízení se jim navíc vrátili téměř všichni odběratelé ze stran restaurací a hospod. Minipivovary v kraji navíc dokázaly prodat navařené zásoby.

Do kanálu tak vyteklo jen pár litrů zlatavého moku, v jehož konzumaci patří Češi za přeborníky. Prázdninové měsíce však pivovarům zasadí další tvrdou ránu.

Kromě toho, že první polovina prázdnin nepřinesla úplně nejpříznivější počasí, pivovary citelně pocítí také absenci zrušených festivalů a akcí nejrůznějšího druhu. Výši škod za tento rok nechtějí zatím pivovarníci odhadovat.

PANDEMIE PŘIŠLA V DOBRÉ DOBĚ

Lidé byli těmi, kdo drobné pivovary udržel při životě v době, kdy byly restaurační zařízení zavřeny.

„Individuální zákazníci nás zachránili. Chodili nakupovat do pivovaru, nakupovali přes eshop daleko víc než bylo předtím obvyklé. Přežili jsme díky osobní iniciativě lidí,“ děkuje pivařům majitel 1. Selského pivovárku Kroměříž Tomáš Váňa. Obdobnou zkušenost mají také v Jarošovkém pivovaru.

„Pivo jsme nevylévali. Podařilo se nám ho rozprodávat přes eshop. Zákazníci nás podrželi. Lidi pili doma. Víceméně jsme na tom v období korony byli obdobně jako v loňském roce,“ míní mluvčí Jarošovského pivovaru Gabriela Uherková.

Regionálnímu Pivovaru Hrádek ve Slavičíně pomohli také hospodští, kteří prodávali „přes okénko“.

„Pro nás to znamenalo, že útlum odběru byl pouze v období jednoho měsíce – od poloviny března do poloviny dubna. Květen byl téměř identický s loňským rokem,“ vysvětluje Jaroslav Horehleď z Pivovaru Hrádek.

Ano, štěstí v neštěstí bylo to, že pandemie přišla mimo hlavní sezonu.

„Byl to březen, duben, květen. To ještě není sezona. Spotřeba se navyšuje až s příchodem léta,“ vysvětluje Uherková.

Ačkoliv jsou již nyní otevřené restaurační zařízení, letní prodej se ani zdaleka nebude rovnat loňskému roku. Můžou za to zrušené festivaly a akce. Pro Jarošovský pivovar to bude v prodeji znamenat až 30 procentní propad. Ztráty se týkají téměř všech minipivovarů v kraji. Jen nepatrný zlomek z nich se letních akcí neúčastní.

„Všechny zrušené společenské akce jsou ránou pro pivovary, ale ty velké, celorepublikové mohou snáze přežít. Mají širší síť, větší marži. Menší pivovary jsou na tom hůře. Lze očekávat, že některé z nich budou až existenčně ohroženy,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.

PODZIM ROZHODNE

Jedním z prvních, kdo koronakrizi neustál, je Pivovar v Uherském Brodě. Vlastník, Pivovary Lobkowicz patřící do čínské skupiny Citic Europe Holdings, ústy mluvčí Silvie Špryňařové uvedl, že měl pivovar v Uherském Brodě problémy už delší dobu.

Situace kolem pandemie mu tak zřejmě zasadila poslední ránu. Pivo se v Uherském Brodě vařilo od roku 1614. Kolik dalších pivovarů či minipivovarů se ještě letos přidá, zatím není jasné.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy záleží hodně na případné druhé vlně pandemie.

„Kolik z nich na podzim zapláče a skončí v byznysu je nyní těžko odhadovat.

Čím více se druhá vlna rozvine, tím více bude pivovarů, které to neustojí. Při horším průběhu by se mohlo jednat až o 15 procent minipivovarů. Pokud bude průběh druhé vlny mírný, tak očekáváme zavření asi pěti až šesti procent minipivovarů,“ uvedl Kovanda.

Podle ekonoma by podobný počet „odpadlíků“ mohl nastat i v případě odběratelů – tedy restauračních zařízení.

Pivovarníci z vybraných minipivovarů říkají:

Ptali jsme se pivovarníků ze Zlínského kraje. Jak zvládli koronakrizi? Museli vylévat pivo do kanálu? Otevřeli své provozovny všichni jejich odběratelé?

„Během krize jsme díky pomoci lidí pivo nemuseli vylévat. Po pandemii již neotevřelo zhruba 15 procent našich odběratelů z oblasti restauračních zařízení. Ale očekávám, že by jich mohlo být ještě víc. Již teď víme, že letos neprodáme tolik piva jako loni.“

Gabriela Uherková, mluvčí Jarošovský pivovar

„Jsme dobří hospodáři. Nemuseli jsme vylévat ani kapku. Ale jako každého, i nás se krize dotkla. Udělali jsme nějaké investice kvůli festivalům, tak je budeme moci zúročit až za rok. Moc odběratelů nemáme. Všichni po pandemii otevřeli. Daleko víc se nás dotklo zavření ubytovacích zařízení, které u pivovaru máme. Tam jsme se dostali do minusu. Stejně jako v případě restaurace.“

Lubor Gašek, Karlovský pivovar.

„Neutrpěli jsme velké ztráty, protože vaříme podle poptávky. Odběratelé samozřejmě ze dne na den přestali brát, ale díky tomu, že děláme každotýdenní zavážku, nemuseli jsme ani moc vylévat. Po pandemii všichni naši odběratelé zase otevřeli.“

Brunek Bednář, Pivovar Zašová

„Z našich odběratelů otevřeli po krizi všichni. Odběr je v současnosti standardní. Festivalů se neúčastníme, takže se nás zrušené akce naštěstí nedotknou.“

Tomáš Váňa, 1. Selský pivovárek Kroměříž

„Škody zatím nechceme odhadovat. Daleko důležitější je, co se bude dít na podzim. Pokud bude vše v pořádku, dá se mnoho věcí do konce roku dohnat. Každopádně jsme prodali vše, co jsme uvařili. Někteří odběratelé již znovu neotevřeli. “

Martin Velísek, Pivovar Malenovice

„Myslím, že nastal čas dívat se do budoucna. Samozřejmě nás to nějakým způsobem zasáhlo a ještě vlivem zrušených festivalů zasáhne.“

Roman Dohnal, Minipivovar Valášek

„Máme práce dost. Čtvrtky, pátky vůbec nestíháme. My jsme zrušili naše vlastní pivní slavnosti. Prodáváme po okolí. Propad nějaký bude, ale zatím se neodvážím tvrdit. Pomohli nám dobří lidé. Začali jsme pivo ve stavu nouze rozvážet a pak místo do hospod chodili pro pivo k nám.“

Vojtěch Kolaja, Pivovar Syrovar

„Žádné pivo jsme vylévat nemuseli. Všichni odběratelé po krizi otevřeli, byť ne všichni jedou na sto procent. Účastníme se víceméně všech okolních akcí, takže absence festivalů bude znát.“

Jaroslav Horehleď, Pivovar Hrádek