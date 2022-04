„Byly to volné finanční prostředky, které jsme tam uložili na spořící účty, tak aby neležely, ale abychom je naopak nějak zhodnotili,“ uvedl starosta Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL).

Město s penězi v příštích letech nepočítalo, proto se podle Kubáníka nedá přesně říci, které investice města jsou v ohrožení.

„Mohla by to být třeba oprava hřiště pod školou. Avšak pokud bychom na to získali dotaci, tak se to může všechno změnit. Každopádně nejsme schopni tuto akci zrealizovat jen z vlastních prostředků,“ poznamenal starosta.

Peníze ve Sberbank má i Uherské Hradiště

Necelých jednadvacet milionů korun má v bance uloženo i Uherské Hradiště.

„Na konci měsíce února mělo město ve Sberbank téměř 20,7 milionů korun, včetně úroků, která banka městu připsala k 28. únoru 2022,“ potvrdil mluvčí radnice Jan Pášma.

Také Uherské Hradiště plánovalo peníze využít v horizontu dvou až tří let.

„Tento termín by mohl předběžně odpovídat očekávanému vyřízení pohledávky města v rámci likvidace pohledávek a závazků banky,“ dodal mluvčí s tím, že případné prodloužení termínu vypořádání nebude mít pro likviditu města zásadní význam.

Kterých budoucích investic by se to mohlo dotknout, však nezmínil.

„Zatím není možné specifikovat, jaké konkrétní investice by mohly být v ohrožení, pokud by likvidace pohledávek a závazků banky nabrala větší skluz,“ uvedl mluvčí.

Podle opozičního zastupitele Michala Dvouletého (Soukromníci Svobodní Nezávislí – Naplno pro Hradiště) není na místě obviňovat vedení města, že takto uložilo volné peníze ke zhodnocení.

„Nikdo nečekal, že se situace takhle vyvine. Myslím si, že to byla také trochu ukvapená reakce České národní banky (ČNB) směrem k odebrání licence Sberbank CZ – jestli to naopak nezpůsobilo více problémů městům, obcím i krajům,“ řekl Dvouletý, který věří, že se brzy najde řešení, aby samosprávy o uložené peníze nepřišly.

Pohledávky měst a obcí přesahují 2,5 miliardy

„Stát se k tomu bude muset postavit čelem a nevyhýbat se řešení těchto problémů. V případě Uherského Hradiště je jednadvacet milionů spousta peněz, které by se daly efektivně investovat. Věřím však, že bezprostřední investice města to neohrozí,“ dodal Dvouletý.

Že se jedná o obrovský problém dokládá také fakt, že jen Svaz měst a obcí eviduje pohledávky municipálních úřadů ve výši 2,53 miliardy korun.

Servítky směrem k samosprávám si nebere například krizový manažer a olomoucký podnikatel Richard Benýšek, který tvrdí, že se jedná o největší polistopadový finanční průšvih.

„V době pádů velkých bank měly tyto subjekty uloženy většinu svých financí v ČNB a opravdu netuším, co je vedlo ke změně. Asi úroková sazba, ale i tak… Možná v extrému také lidská hloupost,“ poznamenal s tím, že to platí pro subjekty, které měly ve Sberbank finanční prostředky na termínovaných účtech.

„Běžný účet máte více pod kontrolou, je na vás, které platby na něj nasměrujete. U termínovaného účtu vezmete nějaký objem finančních prostředků a za předem smluvených podmínek je na něj uložíte. Pak s nimi nemůžete disponovat. A pokud ano, tak jedině pod sankcí,“ vysvětlil Benýšek.

A dodal, že si netroufá odhadovat, jaký objem financí se vrátí zpátky do veřejného sektoru.

„Neznám aktuální strukturu aktiv banky. Bude podstatné, co se dělo poslední týden před krachem… Když to bude půlka, tak to bude super,“ uvedl.