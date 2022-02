Do dveří budovy Živé vody, v níž je největší evropský prosklený sladkovodní tunel v přírodě, vstoupila jen krůček před svým partnerem, Miroslavem Bohníkem, učitelem matematiky a fyziky na stejné škole jako jeho partnerka. Ten jí dal při vstupu do dveří gentlemansky a podle etikety přednost a ona se tak stala miliontou návštěvnicí.

Ivu Řehákovou a jejího partnera Miroslava Bohníka úderem 14. hodiny pátečního odpoledne, 9 let a 115 dnů od slavnostního otevření Živé vody, uvítali správce biocentra Jiří Kroča, starosta Modré Miroslav Kovářík a ředitel hotelu Skanzen Josef Hájek.

„Mám velkou radost z toho, že dnes mohu přivítat nejen v naší obci, ale zejména na Živé vodě její miliontou návštěvnici paní Řehákovou a jejího partnera pana Bohníka. Za těch bezmála deset let se areál Živé vody neuvěřitelně proměnil a všem, kteří se na jeho rozvoji podíleli, patří veliké poděkování,“ řekl první muž Modré a duchovní otec projektu Živá škola – Živá voda.

Svěřil se, že uplynulé dva roky se budou často skloňovat jako adjektivum covidové.

„Zatímco třeba v roce 2019 navštívilo Živou vodu 144 589 lidí z Česka i ze zahraničí, o rok později, kvůli covidu, to bylo jen 104 tisíc návštěvníků. Na covidový propad jsme mohli loni, alespoň o prázdninách trochu zapomenout. Živou vodu navštívilo 114 578 lidí. Věřím, že letos se jejich počet ještě zvýší,“ kul plány starosta.

Z jeho rukou pak převzala miliontá jubilantka dárkový poukaz od obce, biocentra Živá voda a hotelu Skanzen Modrá. Ten ji a jejího partnera bude opravňovat ke strávení jednoho z letošních víkendů v hotelu Skanzen. Od správce Živé vody dostali oba jubilanti roční permanentku, s níž mohou zavítat do botanické a sladkovodní expozice na Modré o všech víkendech v letošním roce.

„Těšíme se, že si na dárkový poukaz pobyt v hotelu Skanzen, který byl pro mě i mého partnera první výhrou v životě, letos o prázdninách užijeme. Rozhodně to stálo za to, zajet si dnes, o jednodenních pololetních prázdninách, někde na výlet. A my jsme zvolili Modrou a Velehrad na Slovácku,“ řekla sebejistě miliontá návštěvnice Živé vody Iva Řeháková.

Spolu s partnerem konstatovali, že areál Živé vody s unikátní sladkovodní a botanickou expozicí jsou opravdu pozoruhodné. K procházce po visuté stezce nad hektarovou pratuří obůrkou je lákal pohled na přežvýkavce, kteří kdysi bývali součástí evropské fauny.

„Nejvíc nás na Živé vodě táhlo podzemí budovy, kde jsme se mohli projít osmimetrovým a tři metry vysokým proskleným tunelem, který nás vedl pod hladinou rybníka, v němž je 850 krychlových metrů vody. V ní jsme viděli nejen dvě dvoumetrové vyzy velké, ale i stovky jiných ryb,“ hýřila radostí miliontá návštěvnice Živé vody.

„Já jsem se z unikátního průchozího tunelu pod vodní hladinou expozičního rybníka, mohl coby duší rybář, mohl kochat pohledem na různé druhy sladkovodních ryb,“ svěřil se kantor Miroslav Bohník.