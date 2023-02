„Teď se situace s běženci na hranici uklidnila, na což má určitě vliv i to, že je zima, kdy je migrace omezenější. Uvidíme ale co přinese jaro, na což se bude potřeba zase nachystat,“ řekl Deníku starosta Strání Antonín Popelka.

S tím souhlasí i obyvatel sousedící obce Moravské Lieskové Petr Tanner, jenž má ze svého domku výhled přímo na hraniční přechod a shodou okolností pochází z Uherského Hradiště.

„Myslím si, že běženců ubylo, ale když celníci a policisté stáli na hraničním přechodu, tak migranti zřejmě chodili lesem, kde mimochodem nechali pořádný binec. Je tam poházená spousta odpadků, tak se chystáme, že je na jaře půjdeme uklidit. Podle mého názoru ale, hlídat vnější hranice EU je efektivnější. Tady u nás projde lesem, po nehlídaných cestičkách, kdokoliv,“ poznamenal Petr Tanner.

Ve Vrběticích se může do roka vyrábět až 10 tisíc granátů měsíčně

Na hranicích klid

O zmírňování kontrol informovala cizinecká policie starostu Březové Josefa Trechu.

„Teď je na hranici klid, ale budu rád, až to zase propukne, že se dohled obnoví. Co se nepořádku po běžencích týká, tak my jsme to vždycky uklidili hned, jakmile se zpráva o výskytu odpadků k nám na obec dostala,“ prozradil starosta Březové.

Za klidnější považuje situaci na hranici se Slovenskem také starosta Starého Hrozenkova Jan Rapant.

„V těchto chvílích není důvod zde nákladně zaměstnávat desítky pohraničních hlídek. Pohyb migrantů naším katastrem prakticky ustal. Uvidíme, co přinese jaro, kdy bude možná třeba opět hlídky zavést,“ uvedl Jan Rapant.

Kontroly na hranicích se Slovenskem skončí. Policisté ale zůstanou na hlídkách

Klid je v těchto dnech také na česko-slovenské hranici v katastru města Brumov-Bylnice.

„Jestli je to vlivem klimatických podmínek, jako sněhu a mrazů, nebo odpovědné orgány státní správy učinily opatření na vnější hranici Evropské unie, či na jiných hranicích, je to možné. Nedávno jsem viděl opatření na hranici slovensko-maďarské a je možné, že to převaděče odradilo. Nepořádek jsme vloni na několika místech monitorovali a v říjnu jsem dokonce i já osobně něco nakládal na auto a pak jsme to likvidovali. Momentálně je krajina pod sněhem, a tak čerstvé poznatky o odpadcích kolem zelené hranice nemáme,“ prozradil starosta Brumova-Bylnice Jaroslav Vaněk.

Rovněž podle slov starosty valašské příhraniční obce Střelná Petra Kráčmara se s nástupem zimy pohyb běženců na hranici vytratil.

„Žádné záchyty sice nejsou, ale ten, kdo chodí občas po horách tak vidí, že lze místy v lese spatřit pohozené odpadky, igelitky a osobní věci těch, kteří tudy prošli, takže se to holt bude muset po nich posbírat,“ sdělil Petr Kráčmar.

Ministr vnitra Vít Rakušan 25. ledna 2023, prosadil na vládě prodloužení dočasných kontrol na hranicích se Slovenskem o dalších 10 dnů, tedy do 4. února, opatření se však vzhledem ke zlepšující se situaci budou dále zmírňovat. Stále budou mít formu namátkových kontrol, kterou vláda schválila koncem prosince loňského roku, nově je však budou mít na starosti pouze příslušníci policejního sboru.

Kontroly na hranicích se Slovenskem jsou dočasně znovu zavedené od 29. září 2022, a to v souladu s platnou legislativou EU. Jde o preventivní opatření, které umožnilo udržet rostoucí nelegální migraci pod kontrolou, zabránilo další eskalaci i aktivitě organizovaných skupin převaděčů.



Zdroj: MV ČR