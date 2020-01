Ten, kdo zamíří kterýkoliv den do 15. března letošního roku, ať bude pátek nebo svátek, do Kovozoo Staré Město, jež obývá více než 250 zvířat vyrobených ze starého železa, najde v přízemí tamního Kongresového centra originální minigolfové hřiště připomínající velké umělecké dílo.

„Máme jej zapůjčeno od Objevária z Českých Budějovic. Dvanáct výtvarníků, kteří jej navrhli, nemělo žádné společné téma. Jediným zadáním bylo, vytvořit minigolfovou jamku, která musí jít zahrát a musí být neobyčejná. Každý z autorů svou jamku zpracoval podle originálního výtvarného návrhu, takže návštěvníkům při honičce za co nejlepším výsledkem oči přecházejí,“ přiblížila kreativní anarchii rozpoutanou na unikátním golfovém hřišti Martina Juřenová, pracovnice marketingu Rec Group Staré Město.

Ojedinělá dvanáctijamková závodní dráha pobaví nejen fanoušky minigolfu, ale všechny generace návštěvníků staroměstské Kovozoo. Minigolf tam lze hrát na závodní dráze, na trenýrkové jamce, v pokoji z minulého režimu či se trefit do klobouku kouzelníka Pokustóna od Boba a Bobka. Na dráze minigolfu narazí hráč na kočičí ráj, ale také může dopravit míček do jamky v záchodové míse.

Otevřeno denně

„Minigolfové hřiště je otevřeno každý den od pondělí do pátku, a to od 10 do 17 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin. Školní skupiny si mohou prohlídku objednat v dopoledních hodinách již od 8 hodin. Není totiž nic lepšího, než se učit fyziku na minigolfu. Nevěříte? Vždyť snaha dostat míček do jamky přece není nic jiného, než zapojení fyzikálních zákonů v praxi, a to navíc velice zábavnou formou,“ poznamenala Martina Juřenová. Minigolfové hřiště obohacuje i kulturní nabídku Kovozoo.

Přes zimu nejde na venkovních minigolfových hřištích dost dobře hrát.

„Ty jsou zazimovány a otevírají se podle počasí v březnu či dubnu. Ale když člověk potřebuje citlivé ruce, musí trénovat. Většinový názor je, že minigolf je zábava. Když se řekne, že je to sport, tak se lidé diví. Že jde o sport, se mohou lidé přesvědčit na minigolfovém hřišti v Kovozoo,“ nechal se slyšet hradišťský Jiří Pecháček.