„Pro tvorbu návrhu byly využity koncepční materiály, které v uplynulých letech vznikly, a na jejichž vzniku se řada občanů přímo či nepřímo podílela (např. deník cest pro mobilitní průzkum, sčítání cestujících, anketní průzkum o kvalitě MHD). Také na tomto plánovaném veřejném projednání očekáváme podněty a připomínky, které budou do finálního návrhu následně zapracovány, aby výsledek co nejvíce odpovídal potřebám občanů Uherského Hradiště,“ zmínil starosta města Stanislav Blaha (ODS a nezávislé osobnosti).

Pozor, stavební blokáda hradišťské pěší zóny v centru města se už blíží

Zastávka za 4 miliony je moc

Podle opozičního zastupitele Jana Zapletala (Nestraníci pro Hradiště) je už načase se novým konceptem městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti zabývat. Doposud se podle něj pouze staví extrémně drahé autobusové zastávky.

„Stavět zastávku za čtyři miliony korun je fakt dost,“ poznamenal Jan Zapletal, jenž ale úvahu o nové koncepci autobusové dopravy považuje za dobrý nápad.

„Proč by například nemohla být autobusová zastávka pro elektrobusy na Masarykově náměstí? Byla by to velká úleva pro lidi, kteří například do farního kostela dojíždějí na bohoslužby. Kolikrát vidím, jak ty babičky odsud pospíchají na nejbližší zastávku, aby stihly nejbližší autobus do Mařatic, Jarošova nebo třeba do Vések. Zastávku na náměstí by spousta lidí kvitovala,“ myslí si Jan Zapletal.

Na provozovatele autobusové městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti bude vypsána veřejná soutěž. Současný provoz MHD pokrývá platná smlouva s ČSAD Uherské Hradiště, kterou již nebude možné s ohledem na evropskou legislativu dále prodloužit.

Pro nové smluvní zadání, jehož plnění se předpokládá od ledna 2024, tak již bude připravena nová koncepce MHD, která by měla vhodnějším způsobem odpovídat přepravním potřebám občanů města.

„Doporučujeme věnovat návrhu nové koncepce patřičnou pozornost - nový provoz bude zajišťován od konce roku 2023 dalších 10 let. Čím více relevantních podnětů bude podchyceno při zpracování návrhu, tím lepší MHD budeme následně mít,“ vyzval občany místostarosta města Jaroslav Zatloukal (ODS a nezávislé osobnosti).