Laureátem MFF Strážnice 2024 se stal primáš horňácké cimbálové muziky Petra Mičky, Petr Mička - za mimořádný interpretační výkon v pořadu Balady, za scénické zpracování lidových balad.

close info Zdroj: archiv Jiřího Jilíka zoom_in Koho ocenili na MFF ve Strážnici z našeho regionu? Jsou mezi nimi Hradišťané i Buchlovjané

Cenu ředitele NÚLK a prezidenta MFF Strážnice získali za dlouholetou přípravu a realizaci pořadů v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy František Hrňa a Miloslav Hrdý.

Cena ředitele NÚLK a prezidenta MFF Strážnice byla udělena také Jiřímu Jilíkovi za dlouholetou popularizaci literárního odkazu autorů píšících o Slovácku.

„Gratulujeme, škoda, že nejdou odměnit všichni. Byl to úžasný zážitek a je nám moc smutno, že ta krása končí. A veliké díky Televize Noe, že jsme mohli být s vámi, už bychom to nezvládli, a tak jsme si to užili, i když ta atmosféra se musí zažít. Lidé, kteří milují folklór a tanec, mají dobře srdíčko. Jste naším národním pokladem. Srdečně zdravíme do Strážnice ze Severní Moravy,“ reagovala na oceněné Jarmila Sarténová z Moravskoslezského kraje.