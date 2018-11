Mezi stovku leteckých osobností nominovali i pětici ze Slovácka

Hned pětice zástupců ze Slovácka byla vybrána v anketě Aeroteamu, Českého svazu letectví a Klubu leteckých novinářů, mezi stovku leteckých osobností. Anketu vyhlásili v rámci stého výročí vzniku československého letectví a slavnostní předání ocenění se konalo 30. října v Mladé Boleslavi.

Ocenění Františku Srncovi (na snímku vlevo) přivezl do Mařatic Vítězslav Klímek, ředitel organizačního výboru akce Československá křídla 1918–2018.Foto: Ivana Giovannini

V pětici leteckých osobností ze Slovácka jsou čtyři členové Aeroklubu Kunovice, pilot a letecký publicista Albert Orlita z Buchlovic, zkušební a zalétávací pilot Stanislav Sklenář z Uherského Hradiště, zkušební a zalétávací pilot František Srnec z Uherského Hradiště a zalétávací pilot Vladimír Vlk, který se stal v roce 1977 obětí leteckého neštěstí v Nedakonicích, kam se při zkušebním letu zřítil letoun L – 410. Pátou leteckou osobností z našeho regionu je letecký konstruktér a pedagog Antonín Pištěk z Modré.

„Byl jsem z této anketní nominace překvapený, to je pravda, nicméně vím ještě o několika dalších lidech, kteří by si zasloužili být součásti této stovky leteckých osobností,“ uvedl Albert Orlita, který se slavnostního aktu v Mladé Boleslavi účastnil i s kolegou Stanislavem Sklenářem.

Potěšení neskrýval ani František Srnec „Je to radost se v takové společnosti ocitnout,“ uvedl. A protože se do Mladé Boleslavi nemohl dostavit, přivezl mu do Mařatic dárek, který obdrželi všichni ocenění osobně Vítězslav Klímek, výkonný ředitel organizačního výboru akce Československá křídla 1918-2018.