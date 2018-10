Městskou vyhláškou bojují proti levným ubytovnám

Před pěti lety protestovali obyvatelé Havřic, nyní se dostala na stůl zastupitelům Uherského Brodu petice z Těšova. Tamní obyvatelé požadují po městu zamezení další výstavby ubytovacích zařízení pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé v okolí jejich domovů. Vedení Uherského Brodu proto nevylučuje, že do budoucna může zavést takzvané bezpoplatkové zóny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

„Důsledkem vzniku těchto zařízení v naší části je ověřené zhoršení bezpečnostní situace, rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství a v neposlední řadě pokles cen nemovitostí v okolí těchto prostor. Odmítáme být vyloučenou lokalitou,“ píše se v petici, kterou podepsalo na tři sta padesát signatářů z Těšova.

Na zastupitelstvu proto zazněl návrh, který by mohl vzniku vyloučených lokalit a ghett do budoucna zabránit. Veřejnou vyhláškou lze stanovit tkzv. bezpoplatkové zóny. „Ubytovny pro sociálně slabé fungují především tak, že na ně pobírají nájemníci dávky z úřadu práce. V bezpoplatkové zóně by nebylo možné pobírat na nájem dávky, takže bychom je dokázali vytěsnit z problematických míst,“ upřesnil místostarosta Uh. Brodu David Surý (KDU-ČSL).

Podobnou zkušeností si přitom museli před několika lety projít také obyvatelé Havřic, na což si dobře vzpomíná i starosta Brodu Patrik Kunčar.

„My v Havřicích o tom víme své, ale u nás se už situace relativně uklidnila. Lidé jsou na to samozřejmě citliví, zvláště ve chvíli, kdy vznikají takové ubytovny v těsném sousedství rodinných domů. Z tohoto důvodu vidím zavedení bezpoplatkových zón jako jedno z možných řešení,“ nechal se slyšet Patrik Kunčar (KDU-ČSL). Návrh by mohl však narazit u opozičních zastupitelů.

„Podle mého by měl konat stavební úřad. Obávám se, že jednoduše nelze dopředu zabránit, aby takové ubytovny vznikaly a vždy můžeme jako samospráva reagovat až zpětně. Ze zavedení bezpoplatkových zón mám totiž pocit, že by musely pokrýt vlastně celý Brod,“ reagoval Ladislav Kryštof (ČSSD). Jak dlouho může zavedení podobných opatření trvat, je však zatím ve hvězdách. Zářijové zastupitelstvo, které se peticí i problematikou zabývalo, totiž nepřijalo žádné řešení a námitky obyvatel vzalo pouze na vědomí.