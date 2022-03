„Byly to volné finanční prostředky, které jsme tam uložili na spořící účty, tak aby neležely, ale abychom je naopak nějak zhodnotili. Navíc nemáme peníze jen u Sberbank, ale i u další banky,“ uvedl starosta s tím, že město by o tyto peníze nemuselo přijít.

„Je tam to zákonné pojištění do 100 tisíc euro, ale dále bychom ještě měli komunikovat s Komerční bankou, která nyní přebírá jakési záštity a bude vypořádávat aktiva Sberbanky. Zatím se avizuje, že bychom o ty peníze nemuseli zcela přijít - je dost možné, že by nám nevrátili jen těch zhruba dva a půl milionů korun, ale že skutečně můžeme získat zpět možná i téměř celou částku,“ vysvětlil Kubáník a doplnil, že město uložilo peníze u Sberbank kvůli výhodným úrokům.

Stojíme na straně míru, tvrdí vedení letecké továrny v Kunovicích

„Tato banka doposud fungovala velmi dobře. Když zastupitelstvo schvalovalo úložku u Sberbank, tak samozřejmě nikdo v té době nemohl předpokládat, že nastane válka a bude to mít takové souvislosti,“ poznamenal starosta.

PŘEHLEDNĚ: Tuzemská Sberbank končí. Jak získat peníze zpět, co s hypotékou

Vypnuli internetové bankovnictví a zavřeli pobočky

Město navíc podle starosty nemělo možnost, jak celé situaci předejít. „Ve čtvrtek začala válka a během pátku už vypnuli internetové bankovnictví a zavřeli i pobočky, takže i když jsme v pátek chtěli nějak reagovat, neměli jsme jak,“ připustil Kubáník.

Ruská Sberbank oznámila odchod z Evropy, peníze vkladatelům vyplatí

Česká národní banka v pondělí zahájila kroky k odnětí bankovní licence Sberbank CZ. Důvodem je zhoršení situace banky v souvislosti s odlivem vkladů po napadení Ukrajiny Ruskem. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.