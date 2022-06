„Jsem ráda, že MESIT je stále v českých rukou, stejně jako jsem hrdá na to, že se LET Kunovice znova vrátil českým vlastníkům,“ řekla ministryně obrany, za což sklidila potlesk zaplněného Masarykova náměstí. Poznamenala také, že je ráda za to, že v pátek mohla navštívit několik stěžejních společností v regionu, prodiskutovat další možnosti spolupráce s nimi a poukázala na nutnost zkvalitňování obrany země. „Hrozby můžou přijít zcela nečekaně, což si určitě všichni uvědomujeme,“ dodala Jana Černochová.