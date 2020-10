Teplé počasí v březnu uspíšilo kvetení meruněk, nicméně v jeho závěru přišly dvě mrazivé noci s teplotami pod minus 3 stupně Celsia a sadaři hovořili o tom, že meruněk a pálenky z nich bude letos málo. Ve většině slováckých pálenic tedy odstartovala sezona přeměny ovocných kvasů v destilát o měsíc později než minulý rok.

„Od začátku loňské páleničářské sezony tekla meruňkovice v našem lihovaru doslova proudem. Ze sta litrů kvasu teklo od 14 do 17 litrů pálenky. Letos jsme začali pálit ovocné kvasy 2. srpna, tedy o čtrnáct dnů později než loni, ale vypálili jsme pouhých 350 litrů meruňkového kvasu jednomu muži ze Starých Hutí a jeden kotel nosné suroviny na výrobu meruňkovice občanovi ze Stříbrnic,“ informuje šéf pálenice v Buchlovicích Jan Stockmann. Posteskl si, že také višňových kvasů bylo méně, takže páleničáři začali proměňovat v pálenku pouze směsky letního ovoce.

„Jednomu občanovi z Bojkovic jsme začali pálit 850 litrů hruškového kvasu, jehož cukernatost se sotva vyšplhala k 11%. Poté, co jsme vypálili čtyři litry hruškovice, která nebyla vůbec chutná, musel zákazník zbytek kvasu zlikvidovat, protože jeho další přeměna v destilát by byla nerentabilní. Kdo ze zákazníků nepřidal do hruškového kvasu odpovídající množství cukru, kvalitní hruškovici nenapálil,“ tvrdí Jan Stockmann. Utrousí, že v pálenici jsou dodržována stávající mimořádná opatření proti šíření koronaviru, o nichž rozhodla vláda ČR.

Podle vyjádření vedoucího jalubské pěstitelské pálenice Jindřicha Zapletala, kunovického páleničáře Františka Vaňka a páleničáře Pálenice Skanzen Modrá Jiřího Marečka, nebude letošní sezona přeměny švestkových a duranciových kvasů macešská, jako tomu bylo loni. Ačkoliv zmíněné pálenice už přeměňují švestkové kvasy ve slivovici, hlavní páleničářská vlna zájmu o zpracování vykvašeného modrého ovoce přijde podle nich v listopadu a prosinci.

„Úroda švestek i durancií je v našem regionu dobrá, od některých zájemců o pálení kvasů z jiných obcí slýchávám, že úroda modrého ovoce není u nich nic moc,“ uvedl vedoucí pálenice v Jalubí Jindřich Zapletal, bývalý a dlouholetý ředitel ZŠ Traplice. Nejvíce si prý pochutná na slivovici ze švestek a durancií. Výborné jsou podle některých lidí pálenky z jablek i hrušek. „Hruškové kvasy jsou ale háklivé na to, aby se nepropáslo, kdy se mají vypálit. Když hrušky dozrávají v horkém létě, jejich kvašení probíhá rychleji,“ upozorňuje jalubský páleničář.

„Loni jsme začali pálit ovocné kvasy 20. července, letos, protože nebyla témě žádná úroda meruněk, až 29. srpna. Nejprve přišly na řadu třešňové a višňové kvasy, pak mirabelkové. V současné době pálíme kvasy hruškové, jablkové a švestkové, kterých je více než loni, ale o maximální úrodě modrého ovoce nelze hovořit,“ tvrdí kunovický páleničář František Vaněk.

Pálenice Skanzen Modrá pálí ovocné kvasy a vínovice, jež jsou základem pro zázvorovici, v průběhu celého roku.

"Občanům začneme pálit kvasy od 26. října. Žádanky na pálení ovocných kvasů od občanů máme do konce roku, ale předpokládám, že zájem o pálení kořalky budou mít lidé ještě v lednu,“ míní Jiří Mareček z Pálenice Skanzen Modrá.

Většině odrůd jablek letošní vrtochy počasí neublížily, takže v pálenicích už probíhá nebo se chystá výroba kalvádosu.

„V bečkách mně zraje 200 litrů kvasu z raných jablek a hrušek a 250 litrů ze švestek. Polovina úrody zimních jablek na stromech ještě drží. Po týdnu půjdou snáze dolů a snad budou mít i více cukru,“ tvrdí Jan Obdržálek.