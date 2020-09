„Vojtěch Rosůlek (+96) ze Starého Města, jeden z nejznámějších a nejstarších aktivních turistů, cyklistů a horolezců v Česku, totiž před jedenácti lety cykloturistický výlet za krásami Chřibů vymyslel a stál u kolébky jeho nultého ročníku,“ zavzpomínal na nestora českých turistů Jan Drobný, prezident Memoriálu Vojty Rosůlka, který nechyběl ani loni v květnu, dva měsíce před svou smrtí, jako spoluorganizátor 9. ročníku Břestecké špice.

Krátce před ní bilancoval Vojtěch Rosůlek svoji turistickou a cykloturistickou činnost slovy: „Moje nohy ušly na sto čtyřicet tisíc kilometrů nejen přes Chřiby, území Česka, přes pohoří Karpat v Rumunsku, hory v Bulharsku, Kavkazu či Vysoké Tatry na Slovensku,“ spíše konstatoval, než se pochlubil Vojtěch Rosůlek, jemuž s organizací Břestecké špice pomáhali kolegové z cyklistického oddílu Uherského Hradiště.

Na hřišti SFK Target Břestek obdržel každý účastník podrobný plánek trasy dle vlastního výběru. Trasa A byla dlouhá 59 km, trasa B 51 km, trasa C 32 km, trasa D 9 km a trasa E pro silniční kola 75 km. Memoriál Vojty Rosůlka provázelo fantastické počasí. V cíli obdrželi cykloturisté pamětní list s fotografií zakladatele Břestecké špice, plaketu a v ceně startovného zabijačkové dobroty, připravené kolektivem Petra Stýskala z restaurace U Krtka.

„Cykloturistické akce v Břestku jsem se se svými kamarády zúčastnil už popáté. V jednom z minulých roků jsme absolvovali nejdelší silniční trasu, a to 75 km. Dnes to byla trasa B v terénu, dlouhá 51 km. Ale vládlo nádherné počasí, takže jsme v pohodě mohli ze sedla kola poznávat krajinu v Chřibech,“ svěřil se Robert Jarský z Kudlovic, od roku 1990 bubeník skupiny Halogen, za nějž v současné době hledají muzikanti náhradu, protože on buben pověsil na hřebík.

Ačkoliv se konec léta blíží, ale sluníčko se v sobotu ještě nevzdávalo, nechali se zlákat Memoriálem Vojty Rosůlka Peter Bríňarský s L´ubošem Aduščínem, rodáci z východního Slovenska, žijícími v Olomouci. „Vzdali jsme tak poctu významné osobnosti turistiky na Slovácku. Ze sedel bicyklů jsme mohli poznávat krajinu v Chřibech,“ nechali se slyšet cykloturisté z Olomouce.