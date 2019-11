Spolu s válečnou legendou dorazila mezi studenty i spisovatelka Hana Bergmannová Klímová, dcera uznávaného autora Ivana Klímy a autorka knihy Dobrodružství pana Wellingtona. Právě touto knihou si klade její autorka za cíl vzbudit v dětech zájem o naši nedávnou historii a přiblížit jim osudy našich letců, kteří bojovali v Anglii.

„Do Londýna jsem se tehdy jako čtrnáctiletý Tomáš Lowenstein dostal se svým otcem - zubním lékařem a dvěma bratry, téměř na poslední chvíli. Bylo to díky otcově prozíravosti a informacím o nastupující okupaci Němců,“ vypráví Tomáš Lom bez dechu naslouchajícím studentům svůj životní příběh.

Již v šestnácti letech maturuje v rámci studijního oboru „matfyz“ a o dva roky později nastupuje jako dobrovolník k Československé armádě v Anglii. „Sice se mi nepodařilo stát se pilotem, sloužil jsem u 311. perutě RAF jako radiotelegrafista, ale byl jsem za to rád,“ líčí své zážitky z 2. světové války. Za zmínku stojí i jedna z jeho nejsilnějších vzpomínek.

„Přišel za mnou jednou jeden vojín se stejnou kvalifikací a prosil mě o výměnu velitelů. Říkal mi, že má sloužit u kapitána Hořejšího, ale kamarády že má u kapitána Simeta, tak jestli bych si to s ním nevyměnil. Já mu odpověděl, že pokud to projde u vedení, tak proč ne. Bylo mi to celkem fuk,“ líčí pamětník. Výměna prošla a on nastoupil u kapitána Hořejšího.

„Měl jsem pekelné štěstí. Kapitán Simet byl totiž dost špatný pilot a za pár týdnů jeho letadlo havarovalo. Z posádky nikdo nepřežil,“ dokončuje válečný veterán své povídání v tichu naslouchajícího sálu.

Ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba přítomné upozornil, že z pohledu historika na naše dějiny, se v naší zemi nikdy nežilo tak dobře, jako právě dnes.

„Je potřeba si toho vážit, žít mravně a neztratit o historii země povědomí,“ poznamenal. Po následujícím čtení z knihy Hany Bergmannové Klímové pak ve finále setkání studenti zhlédnou film Z deníku Ivany A., tedy dokument o studentce, která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa.