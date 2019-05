Medvěda spatřil v úterý ráno ve svém sadu jeden z obyvatel Lopeníku. Následně zvíře zaplašil. Jako důkaz zajistil stopu šelmy. Ochranáři potvrdili, že se jedná o stopu medvědí. Deník o tom informoval lopenický starosta Roman Buček.

„Zprávu o medvědovi, kterého spatřil v úterý ráno v zahradě svého domu, kde pásává dobytek, mi podal místní chovatel krav a ovcí. Šelmu zaplašil křikem a ta se vzdálila. Na důkaz svého tvrzení zajistil stopu,“ prozradil Roman Buček s tím, že vše oznámili na policii i Správě CHKO Bílé Karpaty.

Na místo výskytu medvěda se dostavil Martin Tomešek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ten potvrdil, že se skutečně jedná o medvěda.

„Průkazně jde o stopu medvědí, která se nacházela na pastvině oznamovatele. Bylo tam stop víc, ale k identifikaci byla použitelná jedna,“ řekl Martin Tomešek. Jisté také podle něj je, že se nejedná o medvědici v nedalekých Beskydech nedávno označenou telemetrickým obojkem a nyní se nacházející na Slovensku v oblasti Bytče.

Výskyt medvěda v Bílých Karpatech není podle Martina Tomeška běžný, nicméně se nejedná ani o neobvyklou událost. „Každý rok se tady objeví zatoulanec. Netuším ale o jak starého jedince jde. To bychom ho museli vyfotit. Fotopasti ale zatím nemáme v plánu chystat. Za den to zvíře dokáže ujít desítky kilometrů, nevím, kde bychom jej naháněli,“ vysvětlil ochranář.

Dělat rámus

Potvrdil také, že Správa CHKO Bílé Karpaty je v kontaktu se starosty nejbližších obcí a ti své obyvatele už upozornili, aby medvěda nehledali, ani se o to nesnažili.

„Je to zvíře, které do zdejších lesů patří, stejně jako rys a vlk. Při případném setkáním by dotyční neměli medvěda dráždit, protože by se mohl chovat nestandardně. V případě, že ho kdokoliv uvidí, měl by dělat rámus, aby šelma utekla. Přece jen jde o divoké zvíře, které nemá tendenci se k lidem přibližovat. Spíš by mohl být problém, pokud by ho lidé překvapili,“ sdělil Martin Tomešek.

Rámusit je však podle něj obranný postup, jenž platí i v případě, že se medvěd k člověku blíží.

„Informovali jsme obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti, že byl v našem katastru spatřen medvěd. Já osobně si nevybavuji, kdy v minulosti se někdo z naší vesnice s medvědem potkal,“ dodal Roman Buček.

Případné škody na hospodářských zvířatech stát jejich majitelům proplácí a zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád proti velkým šelmám z Operačního programu Životní prostředí. V minulých dnech schválila Evropská komise České republice navýšení této podpory na sto procent.