„Máme potvrzen telefonát na policejní služebnu, kdy ve středu 12. června po šesté hodině ranní volala paní, že právě spatřila medvěda v lokalitě Hrabina, jak vychází z lesa od Korytné, přebíhá frekventovanou silnici a mizí v houští ve směru na Velkou Javořinu,“ prozradila Deníku policejní mluvčí Lenka Javorková s tím, že policisté následně upozornili na tuto událost starosty obcí v oblasti.

Informaci potvrdil starosta Strání Antonín Popelka.

„Volali mi policisté s tím, že nějaká paní viděla na Hrabině medvěda. Pro jistotu jsem nechal vyhlásit obecním rozhlasem, aby si lidé v lesích dali pozor a dbali zvýšené opatrnosti,“ řekl Antonín Popelka.

Nevěřícně při tom ale kroutil hlavou.

„Během svého života až doposud jsem nikdy o výskytu medvěda v okolí Strání neslyšel. Je to pro mě velká novinka,“ dodal straňanský starosta.

Dřívější pozorování

K prvnímu letošnímu pozorování medvěda v Bílých Karpatech došlo 14. května ráno, kdy predátora ze své pastviny zahnal křikem farmář v Lopeníku.

Další výskyt medvěda potvrdily informace od starosty Starého Hrozenkova, jemuž turisté o dva dny později hlásili pozorování medvěda v katastru obce v lokalitně Kotňa pod Fráňovcem.

Za zmínku z těch dnů stojí také pozorování huňáče na Klečůvce nedaleko Zlína. Medvědí stopy pak donutily k návratu z vycházky skupinku Broďanů, kteří je spatřili 17. května u lesa nad Uherským Brodem v lokalitě Rubanisko směrem na Maršov.

Medvěd do Bílých Karpat patří

Podle ochranářů je medvěd zvířetem, které do bělokarpatských lesů patří, stejně jako rys a vlk.

„Při případném setkáním by dotyční neměli medvěda dráždit, protože by se mohl chovat nestandardně. V případě, že ho kdokoliv uvidí, měl by dělat rámus, aby šelma utekla. Přece jen jde o divoké zvíře, které nemá tendenci se k lidem přibližovat. Spíš by mohl být problém, pokud by ho lidé překvapili,“ sdělil Martin Tomešek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Případné škody na hospodářských zvířatech stát jejich majitelům proplácí a zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád proti velkým šelmám z Operačního programu Životní prostředí.