Odpověď na to dal o druhém srpnovém odpoledni na pódiu před kudlovickou chalupou Strmenských v Kudlovicích už 16. ročník Medového zpívání. Jeho pořadatelem byl opět kudlovický mužský pěvecký sbor, jehož sbormistrem je Stanislav Gabriel mladší, jehož cimbálová muzika doprovázela zpěváky a zpěvačky při prvním ročníku Medového zpívání, a před třemi roky si to zopakovala.

Zpěv sladký jako med, produkt pilných včelích dělnic, zněl poprvé v historii Medového zpívání nikoliv na nádvoří chalupy Strmenských, ale tentokráte na pódiu před ní. Hezkou kulisu akce tvořila pod košatou lípou zvonice z druhé poloviny 18. století, od roku 1996 památkově chráněná.

Během devadesátiminutového programu vytvořili muzikanti, zpěváci, zpěvačky, tanečníci a tanečnice teplou atmosféru radosti zpěvu, tance a vzájemného obohacování.

Program Medového zpívání odstartovala cimbálová muzika Olšava z Uherského Brodu. Z pódia pak zazněly písničky sladké jako med v podání kudlovického mužského a ženského sboru, souboru lidových písní a tanců Olšava, slováckého pěveckého ansámblu z Ratíškovic a Vlčnovských búdových umělkyň.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že kudlovické Medové zpívání nemá s včelami a medem nic společného, není to tak úplně pravda.

„My dospělí a ženatí dobře víme, jak ženy chlapům a oni zase na oplátku ženským mažou před svatbou med kolem huby. Po svatbě je všechno jinak. Zdaleka to už není tak růžové, jako před vyřčením ,ano´ společnému životu ve dvou,“ svěřil známou skutečnost ostřílený moderátor a člen kudlovického mužského sboru Petr Ondruch. Posmutněle dodal, že o včelách a medu je tak málo písniček, že by je člověk na jedné ruce spočítal.

Mezi zpěváky i diváky se při večerní besedě u cimbálu rozvinula diskuze, jestli vůbec existuje nějaká písnička o včelách a medu.

„Ve spoustě lidových písní se zpívá o koních, vojácích, ptácích, lásce, srdcích, květinách a bylinkách, ale med a včely, kdyby člověk hledal, jak hledal, se v písničkách téměř neobjevují,“ neodpustil si poznámku Petr Ondruch. Na sto let starou včelařskou hymnu rádi vzpomínali dnes už nežijící kudlovičtí manželé Zdeňka a Vladimír Drábkovi. Ve svém bohatém archivu prý měli k včelařské hymně i notový materiál.

„Medové zpívání mě do Kudlovic přilákalo proto, že původem jsem ze Slovácka, a to z Jalubí. Ve slováckém regionu je hezká kultura, která snad není nikde na světě. Ať je to tanec, muzika, písničky, ale také společenské chování,“ svěřil se Pavel Jordán, bývalý učitel výuky hry na klarinet, akordeon a hudební nauky na Lidové škole umění v Uherském Hradišti. Osmatřicet let žije Los Angeles, ve státě Kalifornie, po New Yorku v druhém nejlidnatějším městě v USA.

„Rok co rok strávím několik týdnů v Jalubí. Navštívím sestru v Kudlovicích i kamarády. Že bych se vrátil žít do Česka, k tomu zatím nemám důvod. Jeden syn totiž žije v blízkosti Los Angeles, druhý v Minnesotě,“ vyznal se Pavel Jordán.